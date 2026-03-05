Dj Dever de vuelta y listo para un nuevo sold out con su Classic Night versión 360

La cita para todos los seguidores del reconocido productor musical y de la música de Passa Passa Sound System, es este próximo sábado, 4 de abril

La Plaza de Toros está lista para recibir a más de 15 mil personas que se preparan para uno de los eventos más consolidados en la ciudad, especialmente para los amantes del dancehall, de Dj Dever y su música: el famoso Classic Night.

A partir de las 6 de la tarde, del próximo 4 de abril se abrirán las puertas de la Monumental, que en esta ocasión será engalanada con un escenario 360 para que la experiencia ‘Classic Night’ sea con el nivel que se merece el público.

“Estoy muy emocionado con este show. Después de todo lo que viví hace unas semanas, tengo ganas de comerme el escenario y darle lo mejor de mi a todas las personas que confían, y asisten fielmente a nuestros eventos. El Classic será una noche con muchas emociones que seguramente la gente no se querrá perder”, asegura Dj Dever.

Solo queda un mes para que cartageneros y visitantes disfruten de un show sin precedentes, que ya tiene más del 60% de las entradas vendidas. Hace unos días, en la Plaza de Variedades, Dj Dever reunió a más de 5 mil personas, que disfrutaron de las presentaciones de Lil Silvio, Kofffee El Kafetero, Juanda Iriarte, Hector Nazza, Mr Black, Keyvin C, Big Yamo, Young F, Latin Dreams, Bobby Sierra, convirtiéndose en un abrebocas de lo que veremos el 4 de abril. ¿Quiénes crees que serán parte de la nómina?