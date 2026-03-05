Desmontan venta ilegal de elementos quirúrgicos en espacio público en Bogotá: policía resultó herida

Las autoridades desplegaron sus capacidades para realizar un despliegue sobre toda la Carrera Séptima en el centro de Bogotá, desde la calle 24 hasta la calle 19, para contrarrestar los diferentes delitos que ahí se presentan.

La intervención duró aproximadamente cuatro horas en las que registraron vendedores ambulantes, vendedores informales y transeúntes.

Esta zona de la ciudad es considerada como un punto crítico de comercio informal riesgoso y actividades que pueden estar relacionada con dinámicas delictivas.

Durante el operativo, las autoridades hallaron más de 25 instrumentos quirúrgicos que estaban siendo ofrecidos de manera improvisada sobre el piso y en una caja metálica, sin ningún tipo de esterilización ni condiciones de higiene.

También encontraron tijeras médicas utilizadas para cortar vendajes, gasas y suturas; pinzas quirúrgicas para manipular objetos durante procedimientos; pinzas de disección; exploradores odontológicos, curetas, entre otros elementos clínicos.

Los utensilios se exhibían a la vista de los transeúntes, mezclados entre herramientas usadas, y objetos de segunda mano, y estaban siendo vendidos por precios entre 5.000 y 15.000 pesos.

Armas incautadas y uniformes militares

En los puestos de los comerciantes irregulares se encontraron de prendas y elementos de uso privativo de la fuerza pública.

Entre maletas y cajas se hallaron más de 30 elementos, entre ellos: chalecos, cascos, pantalones camuflados, cantimploras, insignias, medallas, morrales y gorras militares.

Esto representaría un riesgo de suplantación y facilita la comisión de delitos.

Otro de los hallazgos fueron armas traumáticas, armas cortopunzantes y dosis de estupefacientes.

“Cuando los equipos procedieron a retirar las ventas que ocupaban indebidamente el espacio público, una persona agredió en el abdomen con un objeto contundente a una teniente de la Policía. Fue capturada por el delito de agresión a servidor público”, informó la Secretaría de Seguridad.

Desde la entidad indicaron que este tipo de operativos no solo buscan incautar material o mercancías ilegales, sino desarticular dinámicas delictivas.

En ese sentido, estas megatomas continuarán realizándose en la Carrera Séptima con el objetivo de reducir factores de criminalidad, ordenar el espacio público y garantizar condiciones seguras en la localidad de Santa Fe.