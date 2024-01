Conceden hospital por cárcel para el condenado exalcalde Ramiro Suárez Corzo

CARACOL RADIO

El juzgado 15 de Ejecución de Penas de Bogotá concedió la reclusión hospitalaria del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo y ordenó al INPEC trasladarlo a una Clínica.

La decisión del juez se debe a las complicaciones de salud del condenado Ramiro Suárez Corzo. Una valoración de Medicina Legal certificó que hombre de 63 años de edad, le impide continuar recluido en la cárcel.

“Está comprometida su capacidad de autonomía funcional, lo que le impide realizar sus actividades básicas de la vida diaria/cotidianas de forma independiente (desvestirse, vestirse, bañarse ir al baño, desplazarse, caminar, etc.,) y hace necesario garantizar ciertas condiciones especiales de manejo y cuidado”, indica el dictamen.

La decisión del juez se dio el 20 de diciembre, pero, a la fecha el INPEC no lo ha traslado, por ello, anoche, ese juzgado expidió la boleta de traslado de prisión hospitalaria para que se cumpla la orden.

“Desde hace más de tres meses, venimos acudiendo ante las diferentes autoridades competentes, no solo ante el juzgado 15 de Ejecución de Penas, también Defensoría del Pueblo, y la Fiscalía con la finalidad de advertir las condiciones en las que está recluido el señor Ramiro Suárez Corzo, es evidente que el INPEC no le está garantizando su derecho a la vida e integridad personal, es una persona que a su edad requiere unos tratamientos y con base en las patologías que viene padeciendo, requiere unos cuidados que no se le están brindado y han puesto su vida en un riesgo inminente”, dijo a Caracol Radio el abogado Felipe Alzate.

Corzo cumple una pena de 26 años de prisión por el homicidio del abogado y asesor de la alcaldía de Cúcuta Enrique Flórez Ramírez, ocurrido el 6 de octubre de 2003.

Él permanece en el pabellón de funcionarios públicos en la cárcel La Picota de Bogotá, luego que se descubrió que, en un hospital de Cúcuta organizaba reuniones políticas.

El juzgado ordena que, se deberá verificar por parte del INPEC que el condenado no cuente con otra medida de aseguramiento u otra condena para hacer efectivo el traslado.