Autoridades reportan normalidad en el Huila, según la Comisión de Garantías Electorales

Neiva

El pasado viernes se llevó a cabo la quinta sesión de la Comisión de Garantías Electorales en el departamento, un espacio en el que participaron alcaldes, personeros y registradores de los municipios de la zona norte del Huila. En la jornada también hicieron presencia delegados de la Registraduría, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y representantes del Ministerio del Interior, quienes analizaron el panorama previo a las elecciones.

Durante el encuentro, cada uno de los alcaldes, personeros y registradores expuso la situación que se vive en sus respectivos municipios. De manera general, las autoridades coincidieron en que el proceso electoral avanza con normalidad y que, hasta el momento, no se han presentado situaciones que generen preocupación o alteren el desarrollo de la jornada democrática.

Antonio Ballesteros, gobernador Ad hoc, comento que “por su parte, la fuerza pública indicó que en esta zona del departamento no se registran alertas relacionadas con problemas de orden público que puedan afectar las elecciones. Asimismo, la Fiscalía informó que hasta la fecha no se han recibido denuncias por posibles delitos electorales, lo que refleja un ambiente de tranquilidad en el territorio”.

En conclusión, tras las cinco sesiones realizadas en el departamento, las autoridades reiteraron que el Huila se encuentra en condiciones de seguridad y calma para la jornada del próximo 8 de marzo. El llamado a la ciudadanía es a participar de manera masiva en las urnas y ejercer su derecho al voto con plenas garantías y en un ambiente de paz.