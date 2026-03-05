Alcaldía de Cartagena pidió control de los Parques Bolívar y El Edén a la Gobernación de Bolívar

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, lideró un encuentro barrial con las comunidades de Las Gaviotas, Chipre, Los Alpes y La Castellana en el Parque Recreacional El Edén, para escuchar necesidades y problemas sociales, especialmente en materia de seguridad e infraestructura vial, para así concertar soluciones del Distrito.

El mandatario aprovechó su presencia en el escenario, actualmente gerenciado por la Gobernación de Bolívar, para anunciar que hoy radicó una solicitud formal al gobernador Yamil Arana para que le sean entregados al Distrito tres escenarios públicos, deportivos y recreativos.

“Acabo de solicitar formalmente, y ya está notificado el gobernador Arana, que se nos entregue el control y gerencia del Parque Bolívar, El Edén y la Unidad Deportiva Rocky Valdés para que de inmediato entren en un plan de inversiones de rehabilitación y recuperación; y de fortalecimiento de la oferta de programas deportivos y recreacionales en el reciente intervenido El Edén”, informó Turbay.

Y agregó: “La verdad sea dicha. Nos desencantó de sobremanera el abandono en el que estuvo sumido el Parque Bolívar en Navidad, sin decoración, alumbrado, poda y cuidados integrales. Y la ciudadanía no conoce la legalidad que hay detrás de su control o de quién tiene la responsabilidad de cuidarlo y engrandecerlo, por lo que todas las críticas de esa situación lamentable, incluso de actores políticos que sí conocen del tema, fueron en contra del Distrito frente a la importante inversión que se hizo de alumbrado navideño”.

El alcalde Dumek Turbay informó que, frente a la coyuntura sucedida en Navidad en el Parque Bolívar, le tocó al Distrito intervenir con la “Cuadrilla del Alcalde” para hacer limpiezas, podas técnicas y adecuaciones menores para mejorar la experiencia de los miles de turistas y locales que visitaron el parque en diciembre.

Y, en el caso de la Unidad El Edén, en medio del encuentro barrial realizado en dicho escenario hubo varios habitantes de Las Gaviotas y líderes comunales que señalaron que hay presuntos manejos políticos en el control del centro y posibles trabas para que la comunidad lo disfrute en libertad, inclusión y con un acceso y goce plenos de un espacio público.

Por ello, el alcalde Dumek Turbay expuso que hay diferentes justificaciones sociales y jurídicas para hacer su solicitud a la Gobernación de Bolívar; y se adelante la transferencia del control y administración de los escenarios deportivos y recreativos ubicados en suelo cartagenero y de conurbación, que actualmente son manejados por el departamento.

La petición del mandatario distrital incluye el parque y escenario deportivo El Edén, en el barrio Las Gaviotas; la Unidad Deportiva Rocky Valdés; y el Parque Bolívar del Centro Histórico, espacios que hoy se encuentran bajo la órbita administrativa del departamento a través del Instituto Departamental de Deportes de Bolívar (Iderbol) y la Dirección Administrativa Logística.

Según explicó Turbay, se trata de infraestructura pública que, bajo la administración del Distrito a través del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) y otras dependencias como Apoyo Logístico, tendría un óptimo manejo integral como hoy se goza, disfruta y se ve en escenarios como el Parque Centenario, Parque Flanagan, Parque Espíritu del Manglar, Villa Olímpica, entre otros.

“No existe nadie en Cartagena que denuncie o señale que se le negó la entrada o tuvo que sufrir alguna restricción o veto para entrar y disfrutar del Centenario, del Flanagan o del Espíritu del Manglar. Incluso, han servido de escenarios para que opositores o detractores de nuestro gobierno hagan contenido audiovisual para expresarse. Y eso está bien, todo eso es democracia y todos tienen derecho a disfrutar de sus espacios públicos”, expresó Turbay.

La base legal para la solicitud del Distrito

El alcalde Turbay sostuvo que el Distrito tiene fundamentos jurídicos para solicitar su transferencia y terminar convenios con la Gobernación, reseñados en el Acuerdo Distrital 010 del 16 de diciembre de 2013, con el cual se dictaron disposiciones legales para el manejo público de parques y zonas verdes de la ciudad.

Conforme a este Acuerdo Distrital, el Distrito, por razones de interés general o colectivo, podrá dar por terminado en cualquier momento todo convenio, manifestando por escrito tal determinación, con una antelación de treinta (30) días calendario, a la fecha de terminación deseada, sin lugar a reconocimiento pecuniario alguno a favor del Departamento.

Y, por otro lado, con respecto a este tipo de convenios que versa el acuerdo distrital, de acuerdo con el marco de descentralización territorial establecido en la Constitución Política y en la Ley 136 de 1994, los municipios y distritos tienen competencia sobre los bienes de uso público y el desarrollo urbano dentro de su jurisdicción. Bajo este principio, la Alcaldía puede promover convenios interadministrativos o procesos de cesión de administración cuando se trate de infraestructura localizada en su territorio.

Además, tratándose de escenarios recreativos y deportivos de uso comunitario, su gestión se articula directamente con la política pública distrital de deporte, recreación, mantenimiento de parques y recuperación del espacio público del Plan de Desarrollo 2024 - 2027 Cartagena, ciudad de derechos.

Beneficios de que la Alcaldía de Cartagena administre los escenarios

El alcalde Dumek Turbay argumentó que la administración directa del Distrito permitiría mejorar sustancialmente la gestión de estos espacios, tanto en su mantenimiento como en su proyección social.

Entre las ventajas que destacó están:

* Mantenimiento permanente y más cercano, al depender de las secretarías distritales y del IDER.

* Inversión directa con recursos del presupuesto de Cartagena, sin depender de decisiones departamentales.

* Mayor articulación con programas deportivos de barrios y escuelas de formación.

* Intervenciones urbanas integrales, que incluyan iluminación, seguridad, paisajismo y ampliaciones.

* Recuperación y uso continúo por parte de las comunidades, evitando periodos de abandono o deterioro.

Según el mandatario, cuando los escenarios están bajo administración departamental muchas veces quedan desconectados de la planificación urbana del Distrito, lo que dificulta su mantenimiento cotidiano y su integración con programas locales.

Un paso para fortalecer el sistema deportivo distrital

La propuesta también apunta a consolidar un sistema deportivo plenamente distrital, en el que parques, canchas y complejos deportivos respondan a una sola política pública de promoción del deporte y la recreación.

Para Turbay, recuperar el control de estos espacios permitiría ampliar la red de escenarios deportivos administrados por Cartagena, mejorar su cuidado y garantizar que las inversiones hechas en la ciudad se traduzcan en beneficios directos para los cartageneros.

El alcalde ratificó que espera celeridad en la respuesta a su solicitud y se concrete la transferencia de administración de estos espacios.

¿Por qué hoy los administra la Gobernación?

En el caso de varios escenarios deportivos de Cartagena, la administración departamental se originó principalmente en procesos de inversión directa del departamento y del Gobierno nacional, especialmente durante grandes eventos deportivos o programas de infraestructura regional.

Uno de los casos más representativos es la Unidad Deportiva Rocky Valdés, levantada y fortalecida como parte del paquete de infraestructura deportiva que Dumek Turbay como gobernador de Bolívar impulsó en la ciudad para competencias nacionales y proyectos de alto rendimiento. En dicho caso para los Juegos Nacionales de 2019.

En ese complejo funcionan actualmente escenarios como el coliseo mayor Rocky Valdés, el patinódromo y el campo de tiro con arco.

De manera similar, el Centro Recreacional El Edén, en Las Gaviotas, fue intervenido recientemente por la Gobernación de Bolívar para su reconstrucción y recuperación, después de varios años de abandono.

En estos casos, la administración departamental se ha justificado en que las obras fueron ejecutadas con recursos del departamento, lo que permitió que su operación quede inicialmente bajo entidades departamentales como Iderbol; pero naturalmente y es habitual que posteriormente se entregue su gestión y mantenimiento a las alcaldías distritales y municipales.