04 mar 2026

Utilidades de Ecopetrol en el 2025 reportaron una reducción del 39.5%

La compañía informó que el año anterior las ganancias de la petrolera ascendieron a $ 9 billones.

Logo Ecopetrol y dólares. Fotos: Ecopetrol / Getty Images

Luis Enrique Hurtadolehurtado

Como se tenia proyectado por los analistas del mercado, las ganancias de Ecopetrol al cierre del 2025 ascendieron a los $ 9 billones con una caída del 39.5% en comparación con los resultados del año inmediatamente anterior cuando fueron de $ 14.9 billones.

El presidente de la petrolera, Ricardo Roa manifestó que el “Grupo Ecopetrol trabajamos en el propósito de mantener fortaleza operativa y disciplina de capital como los pilares que reflejan nuestra capacidad para cumplir los retos, metas y compromisos. Durante 2025 operamos en entornos desafiantes, marcados por la volatilidad del mercado y pudimos reaccionar de manera oportuna ante eventos externos, fuera de nuestro control”.

En el cuarto trimestre del año, las ganancias fueron de $ 1.5 billones con una disminución del 60.8%.

Por su parte, el nivel de producción promedio fue de 745 mil barriles por día, en línea con la meta del año 2025 y de los niveles en 2024. Se destaca el aporte de la producción de crudo nacional, que alcanzó 517 kbd, el mayor nivel de los últimos 5 años.

“El año anterior, logramos el cumplimiento del plan de inversiones, priorizando proyectos estratégicos y extrayendo el máximo valor del portafolio existente. Esta capacidad de adaptación, combinada con la excelencia operacional, nos permitió mantener la continuidad operativa, asegurar nuestra competitividad y entregar los resultados que presentamos a continuación”, puntualizó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

La compañía plantea el pago de un dividendo de $ 110 por acción de acuerdo con los resultados económicos correspondientes al 2025.

