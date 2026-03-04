Umata atiende llamado ciudadano en Cartagena sobre bienestar animal

Tras una denuncia realizada por los vecinos de la Urbanización La India, la Umata llevó a cabo una visita de verificación para evaluar las condiciones de bienestar de un perro llamado ‘Yoco’.

Durante la inspección, se constató que el animal fue reubicado hace aproximadamente tres semanas desde la zona rural hacia la zona urbana. Según el informe técnico, presenta una buena condición corporal, lo que indica un buen estado general, con acceso permanente a agua potable y alimentación basada en concentrado.

No obstante, los profesionales evidenciaron algunas afectaciones en su confort y comportamiento, por lo que se estableció el compromiso de realizar su reubicación a un espacio verde que le brinde mejores condiciones y mayor bienestar.

El director de la Umata, Adolfo Pérez, entregó un parte de tranquilidad a la comunidad que reportó el caso.

“Queremos enviar un mensaje de tranquilidad a quienes manifestaron su preocupación. El perrito se encuentra en una condición corporal adecuada. Sin embargo, ya se acordó su traslado a un entorno más apropiado que favorezca su bienestar integral”, afirmó Pérez.

Asimismo, la situación fue puesta en conocimiento de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, entidad que realizará seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos.

El director Pérez también reiteró el llamado a la ciudadanía para que este tipo de casos sean reportados directamente a través de las líneas oficiales de atención de la Umata.

“Invitamos a la comunidad a utilizar nuestros canales institucionales, ya que esto nos permite actuar con mayor rapidez y eficiencia en la atención de cualquier situación relacionada con bienestar animal”, puntualizó.