Transparencia y seguridad: los grandes retos electorales de 2026 según expertos

Actores de la sociedad civil, autoridades electorales y organismos internacionales discutieron las previsiones de cara a las elecciones del 8 de marzo, por invitación de Prisa Inspira.

Prisa Media, a través de su think tank Prisa Inspira, organizó el pasado 3 de marzo un espacio de conversación que reunió a representantes de la sociedad civil, autoridades electorales y organismos internacionales para analizar el panorama previo a las elecciones de 2026.

En términos de transparencia, los 20 asistentes coincidieron en la importancia de fortalecer la pedagogía ciudadana, garantizar el acceso a información clara y oportuna; y reforzar la confianza institucional frente a la circulación de desinformación.

A la hora de hablar de seguridad territorial, se destacó la necesidad de monitorear los contextos regionales, prevenir posibles riesgos y mantener la coordinación entre instituciones para asegurar que la jornada se desarrolle con garantías en todo el país. También se destacó la relevancia del acompañamiento nacional e internacional como respaldo al proceso.

Respecto a la capacidad operativa, se resaltó la magnitud logística de la jornada electoral, considerada como la tercera más grande de la región; y la importancia de comunicar adecuadamente los tiempos y procedimientos para evitar incertidumbre.

El encuentro reafirmó que el proceso electoral se desarrolla en un contexto exigente, marcado por tensiones políticas, desafíos de seguridad y disputas narrativas. No obstante, también se reconoció la existencia de una institucionalidad activa, mecanismos de control formalmente establecidos y un acompañamiento amplio tanto nacional como internacional.

Con todo, la conclusión central fue que la legitimidad del proceso dependerá no sólo del cumplimiento técnico de los procedimientos, sino también de la responsabilidad colectiva en la forma en que se comuniquen, interpreten y acepten los resultados.

