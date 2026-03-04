Sogamoso activa plan integral de seguridad para elecciones del 8 de marzo

Sogamoso

Con el fin de asegurar una jornada democrática en completa normalidad, la Alcaldía de Sogamoso adelantó un Comité de Seguimiento Electoral y un Consejo Extraordinario de Seguridad, en los que se definieron medidas institucionales para garantizar el orden público durante las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas presidenciales de este 8 de marzo.

En el Comité de Seguimiento Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó la recepción del material electoral y la habilitación del centro de acopio para su verificación y distribución. En el municipio funcionarán 18 puestos de votación, 14 en zona urbana y 4 en zona rural, con un total de 301 mesas y 2.252 jurados designados. La Administración Municipal dispuso los espacios y recursos técnicos para el desarrollo de los escrutinios, previstos para el domingo y el lunes posteriores a la jornada electoral.

La Policía Nacional anunció el refuerzo del pie de fuerza para custodiar los puestos de votación en el casco urbano, mientras que el Ejército Nacional garantizará la seguridad en las veredas Morcá, Las Cintas, El Crucero, Milagro y Playita, además de acompañar el traslado del material electoral. A esto se suma el apoyo del Batallón de Aeronaves No Tripuladas, que realizará sobrevuelos de vigilancia en el municipio.

El Puesto de Mando Unificado, PMU, se instalará el sábado a las 10:00 de la mañana y centralizará la coordinación interinstitucional para hacer seguimiento a la seguridad, la movilidad y la atención de cualquier eventualidad. Asimismo, el municipio contará con dos fiscales especializados en delitos electorales y se activará una Mesa de Justicia Electoral con presencia de la Fiscalía General de la Nación y el CTI, para realizar verificaciones en los puestos de votación.

En el marco del Consejo Extraordinario de Seguridad se acordó la implementación de la ley seca, en concordancia con el decreto nacional, cuya reglamentación municipal será expedida en las próximas horas. También se declarará alerta amarilla en la red hospitalaria desde el viernes 6 de marzo a las 6:00 de la tarde hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 de la mañana.

El Instituto de Tránsito de Sogamoso adelantará operativos de despeje del espacio público para facilitar la movilidad, mientras que los organismos de socorro mantendrán disponibilidad permanente, coordinados desde el Sistema de Emergencias Médicas.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a garantizar elecciones libres y transparentes en el marco de la campaña “Paz Electoral”. Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia, Alexander Merchán, señaló que existe un dispositivo sólido de seguridad, respaldo judicial y acompañamiento institucional suficiente para garantizar una jornada en orden e invitó a la ciudadanía a acatar las disposiciones establecidas.