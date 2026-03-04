Personería de Tunja activa vigilancia total para elecciones

Personero de Tunja advierte que la entidad deberá entregar su sede por orden de la Alcaldía

La Tunja tendrá acompañamiento institucional total durante la próxima jornada electoral, según informó el personero municipal, Nelson Andrés Villabona, en cumplimiento de directrices de la Procuraduría General de la Nación.

El funcionario aseguró que todo el personal de la Personería estará distribuido en los puestos de votación e integrará las mesas de justicia y el Puesto de Mando Unificado. «...Estamos realizando todas las actividades previas de control, vigilancia y seguimiento electoral...», afirmó.

Villabona indicó que también se adelantarán recorridos por los puntos de votación para «...garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad de las elecciones...», y que se mantienen habilitados todos los canales institucionales para la recepción de quejas y denuncias.

Hasta el momento, no se han presentado quejas formales relacionadas con el proceso. No obstante, la Personería reiteró su participación en la estrategia denominada Paz Electoral, orientada a fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en los comicios.