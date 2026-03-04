Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 mar 2026 Actualizado 13:08

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Neiva

Neiva y La Plata fueron catalogados por la MOE con riesgo alto de cara a las justas del 8 de marzo

En riesgo moderado 20 municipios como Pitalito, Campoalegre, Algeciras, Baraya, Tello, Palermo”, entre otros.

Entre las conductas sancionables se encuentran. Foto Relacionada.

Entre las conductas sancionables se encuentran. Foto Relacionada.

Neiva

De cara a las elecciones del próximo 8 de marzo, autoridades electorales informaron que viene desarrollando una estrategia enfocada en garantizar la paz electoral en el departamento. Esta con el propósito de reforzar la transparencia y legalidad del proceso.

Respecto al riesgo electoral, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha identificado 20 municipios del Huila con algún nivel de alerta. Según el informe, en riesgo alto se encuentran Neiva y La Plata, mientras que en riesgo moderado figuran localidades como Pitalito, Campoalegre, Acevedo, Baraya, Tello y Palermo, entre otras.

Según, el Procu­rador Regional del Huila, Jorge Antonio Vásquez, comento que “en cuanto a los posibles conflictos de interés, la entidad explicó que, ante situaciones de parentesco con candidatos, se solicitó la separación temporal del cargo. En consecuencia, fueron designados funcionarios encargados tanto en la Gobernación del Huila y la Alcaldía de la Plata-Huila”.

Finalmente, la Procuraduría reiteró la importancia de denunciar cualquier delito electoral que pueda presentarse. Entre las conductas sancionables se encuentran la compra de votos, constreñimiento al elector y alteración de resultados. Las denuncias pueden presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o las personerías municipales.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir