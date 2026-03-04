Neiva y La Plata fueron catalogados por la MOE con riesgo alto de cara a las justas del 8 de marzo

Neiva

De cara a las elecciones del próximo 8 de marzo, autoridades electorales informaron que viene desarrollando una estrategia enfocada en garantizar la paz electoral en el departamento. Esta con el propósito de reforzar la transparencia y legalidad del proceso.

Respecto al riesgo electoral, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha identificado 20 municipios del Huila con algún nivel de alerta. Según el informe, en riesgo alto se encuentran Neiva y La Plata, mientras que en riesgo moderado figuran localidades como Pitalito, Campoalegre, Acevedo, Baraya, Tello y Palermo, entre otras.

Según, el Procu­rador Regional del Huila, Jorge Antonio Vásquez, comento que “en cuanto a los posibles conflictos de interés, la entidad explicó que, ante situaciones de parentesco con candidatos, se solicitó la separación temporal del cargo. En consecuencia, fueron designados funcionarios encargados tanto en la Gobernación del Huila y la Alcaldía de la Plata-Huila”.

Finalmente, la Procuraduría reiteró la importancia de denunciar cualquier delito electoral que pueda presentarse. Entre las conductas sancionables se encuentran la compra de votos, constreñimiento al elector y alteración de resultados. Las denuncias pueden presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o las personerías municipales.