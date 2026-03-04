Mujer murió mientras realizaba rutina de ejercicios en gimnasio de Cartagena: ¿Qué dijo Smart Fit?

Una ciudadana venezolana de 32 años que respondía al nombre Melannis Nahomi Vázquez Palacios, murió en circunstancias que son materia de investigación, mientras realizaba una rutina de ejercicios en el Smart Fit del centro comercial Mall Plaza ubicado en el barrio El Espinal, cerca al centro de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El caso fue atendido por las autoridades, y lo que conoció Caracol Radio sobre este particular, es que la hoy occisa se encontraba en el reconocido establecimiento, cuando sufrió una descompensación y cayó al piso tras sufrir, presuntamente, un ataque al corazón.

Versiones indican que inmediatamente se le brindaron los primeros auxilios con maniobras de reanimación cardiaca, pero pese a los esfuerzos se produjo su deceso.

¿Qué dijo Smart Fit?

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de una de nuestras usuarias en la sede Castillo, en Cartagena. Esta noticia nos llena de dolor y expresamos nuestra solidaridad con su familia, amigos y seres queridos. En el mismo pronunciamiento, la cadena de gimnasios explicó que la mujer presentó una situación de salud repentina mientras se encontraba dentro del establecimiento. La usuaria presentó una emergencia médica súbita dentro de nuestras instalaciones”, dijo la empresa en una comunicación oficial.

Los restos mortales fueron enviados a la morgue de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla.