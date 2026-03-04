Luis Cano, el hombre más longevo de Estados Unidos es colombiano

A Don Luis Cano le gusta sentarse y mirar la cotidianidad con que las personas llevan su día a dia, le gusta ver los carros pasar, la nieve, y así transcurren sus días.

El gran consejo que él le deja a las nuevas generaciones para que sean tan longevas como él es que sean juiciosos y no tengan ningún tipo de vicio. Leidy Gómez es su nieta y ella le recuerda todos los días que él es el hombre más longevo de Estados Unidos.

Don Luis de Jesús Cano se siente muy feliz con su nuevo reconocimiento, al recordar su vida menciona que en su infancia no tenía zapatos, también que antes de los carros usaban las mulas como medio de transporte, luego los Jeep Willys y después las chivas.

También que en la finca en la que creció producía café, plátano y yuca; y que uno de sus lugares favoritos para visitar era la iglesia.

Aunque para él no existe un secreto para la longevidad, a lo largo de su vida ha mantenido un horario para sus comidas, las cuales son muy saludables, siempre ha sido muy activo, uno de sus pasatiempos favoritos es ir a pescar y ver aviones pasar.

Además, todas las mañanas toma tres sorbos de agua, según él “para no tener problemas en el estómago”, así lo cuenta su nieta Leidy Gómez, quien nos acompañó en A vivir que son dos días para contarnos más detalles de la historia de su abuelo.