Inicia imprimación de la vía alterna entre Territorio Mío y Parque Heredia: continúa el asfalto

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura del Distrito, inició el proceso de imprimación de la nueva vía que conectará los sectores de Territorio Mío y Parque Heredia, una intervención estratégica que servirá como corredor alterno de movilidad en el marco del megaproyecto Intercambiador de La Carolina, priorizado como una apuesta de Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta conexión permitirá mejorar la articulación vial en la zona suroriental de la ciudad y mitigar los impactos en el flujo vehicular mientras avanzan las obras del intercambiador, uno de los megaproyectos más relevantes para la transformación del sistema vial de Cartagena.

Un proceso técnico determinante

La imprimación es una etapa fundamental previa a la colocación de la carpeta asfáltica.

Consiste en la aplicación de un ligante asfáltico sobre la base granular previamente conformada y compactada, permitiendo que ambas capas trabajen de manera integral.

Su importancia técnica radica en que sella la superficie, evitando la infiltración de agua; mejora la adherencia entre la base y la carpeta asfáltica; aumenta la durabilidad del pavimento y reduce el riesgo de fisuras o desprendimientos prematuros.

Este procedimiento es determinante para asegurar que la estructura del pavimento tenga un comportamiento óptimo frente a las cargas vehiculares y las condiciones climáticas propias de la ciudad.

Planificación estratégica

La vía alterna entre Territorio Mío y Parque Heredia tendrá una longitud de 690 metros lineales con doble carril de circulación y ha sido diseñada como una de las cinco soluciones de apoyo a la movilidad durante y después de la ejecución del intercambiador, permitiendo redistribuir el tráfico, reducir tiempos de desplazamiento y contribuir al mejoramiento de la matriz de movilidad de la ciudad.

Desde la Secretaría de Infraestructura reiteramos que cada etapa constructiva responde a criterios técnicos rigurosos, priorizando obras de calidad, seguras y sostenibles que contribuyan a la modernización vial de Cartagena y al mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes.