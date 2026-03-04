Incendio en el páramo de Siscunsí- Ocetá afectó más de 70 hectáreas de frailejones

Más de 70 hectáreas de frailejones y vegetación nativa en el páramo de Siscunsí fueron consumidas por las llamas / Foto: Suministrada.

Mongua

Un incendio forestal se presentó en los sectores conocidos como Leonera y Las Quedas, cercano al páramo de Siscunsí- Ocetá, en límites entre los municipios de Mongua y Mongüí en Boyacá.

Gracias a la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos de Nobsa, la colaboración de la comunidad y una fuerte lluvia, el fuego pudo ser controlado y extinguido.

“Fuimos alertados por la comunidad cercana al sector y de inmediato se hizo el llamado a los Bomberos de Nobsa, con quienes tenemos convenio. Gracias a su oportuna intervención, al apoyo de la comunidad y a la lluvia que por fortuna se presentó en esos momentos, se logró controlar y acabar con el incendio forestal”, destacó Miguel Ángel Serrano, alcalde de Mongua.

El área impactada corresponde a una reserva natural de páramo, caracterizada por la presencia de frailejones y vegetación nativa. Según el reporte preliminar, aún por confirmar por las autoridades competentes, el incendio habría afectado más de 70 hectáreas.

Se trata de una zona totalmente vegetal, con fincas de pastoreo cercanas, aunque la vivienda más próxima se encuentra a unos 50 minutos del lugar.

Recuperación del ecosistema

El alcalde Serrano señaló que, pese al daño ocasionado, el páramo cuenta con una capacidad de recuperación importante.

“Sabemos que esta es una zona de páramo, donde hay frailejones, pero sé que esas zonas tienen una ventaja grande y es que se recuperan también muy rápido”.

Las autoridades locales y ambientales continúan con la verificación del área afectada y el seguimiento a la recuperación del ecosistema.