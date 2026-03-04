Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 mar 2026 Actualizado 23:47

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Incautadas dos toneladas de marihuana avaluadas en más de 21 millones de dólares en el Pacífico

Durante la interdicción marítima de la Armada de Colombia se evidenció que en la embarcación transportaba 82 costales y 900 galones de combustible y equipos de comunicación.

La droga era transportada por dos nicaragüenses, un costarricense y un colombiano en aguas del Pacífico.

La droga era transportada por dos nicaragüenses, un costarricense y un colombiano en aguas del Pacífico.

En desarrollo de operaciones de control y seguridad integral marítima adelantadas por unidades de la Armada de Colombia, se logró la incautación de más de dos toneladas de marihuana, las cuales eran transportadas a bordo de una embarcación tripulada por dos sujetos de nacionalidad nicaragüense, un costarricense y un colombiano en aguas del Pacífico centro.

En total se incautaron 2.014 kilos de marihuana.

Debido a las condiciones meteomarinas adversas y a las múltiples fisuras que presentaba la embarcación, se produjo la entrada incontrolable de agua al interior de esta, lo que ocasionó su hundimiento.

El personal capturado y el material incautado fueron trasladados hasta puerto seguro.

Con esta incautación, la Armada colombiana evitó la distribución de cerca de 334 mil dosis de estupefacientes en las calles del mundo, así como el ingreso de más de 21 millones de dólares a las arcas financieras de las estructuras criminales que delinquen en la región.

Juan Carlos Díaz Flórez

Juan Carlos Díaz Flórez

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir