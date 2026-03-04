Incautadas dos toneladas de marihuana avaluadas en más de 21 millones de dólares en el Pacífico

La droga era transportada por dos nicaragüenses, un costarricense y un colombiano en aguas del Pacífico.

En desarrollo de operaciones de control y seguridad integral marítima adelantadas por unidades de la Armada de Colombia, se logró la incautación de más de dos toneladas de marihuana, las cuales eran transportadas a bordo de una embarcación tripulada por dos sujetos de nacionalidad nicaragüense, un costarricense y un colombiano en aguas del Pacífico centro.

En total se incautaron 2.014 kilos de marihuana.

Debido a las condiciones meteomarinas adversas y a las múltiples fisuras que presentaba la embarcación, se produjo la entrada incontrolable de agua al interior de esta, lo que ocasionó su hundimiento.

El personal capturado y el material incautado fueron trasladados hasta puerto seguro.

Con esta incautación, la Armada colombiana evitó la distribución de cerca de 334 mil dosis de estupefacientes en las calles del mundo, así como el ingreso de más de 21 millones de dólares a las arcas financieras de las estructuras criminales que delinquen en la región.