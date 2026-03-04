Gobernación e IDERBOL apoyarán a 187 atletas de alto rendimiento en 2026

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, ratificó su compromiso con el desarrollo del deporte en el departamento al anunciar, junto al Instituto Departamental de Deportes y Recreación de Bolívar (IDERBOL), el fortalecimiento del respaldo institucional a 187 deportistas de alto rendimiento, quienes recibirán apoyo económico durante la vigencia 2026.

La iniciativa hace parte de la estrategia del Gobierno del Bolívar Mejor para impulsar el talento deportivo del departamento.

Para este año, la administración departamental destinó $2.695.149.000, recursos que serán entregados como apoyo económico durante 10 meses, permitiendo que los atletas cuenten con mejores condiciones para su preparación, participación en competencias y proyección en escenarios nacionales e internacionales.

El gobernador Arana destacó que el deporte es una de las apuestas sociales más importantes de su administración, al representar una oportunidad real para que jóvenes bolivarenses transformen sus vidas a través de la disciplina, el esfuerzo y la excelencia competitiva.

“En Bolívar creemos firmemente en el poder transformador del deporte. Nuestros atletas son orgullo del departamento y merecen todo el respaldo institucional para seguir creciendo y representándonos en los escenarios más importantes del país y del mundo. Este apoyo es una forma de reconocer su esfuerzo y de decirles que no están solos en ese camino”, expresó el mandatario departamental.

Arana también subrayó que el acompañamiento a los deportistas no solo busca respaldar a quienes ya compiten en alto rendimiento, sino fortalecer los procesos deportivos que permitan seguir formando nuevas generaciones de talentos en todo el territorio bolivarense.

En paralelo, IDERBOL viene adelantando reuniones con las distintas ligas deportivas del departamento, con el propósito de coordinar la participación de las delegaciones bolivarenses en los procesos clasificatorios rumbo a los Juegos Nacionales 2027, que se desarrollarán en el departamento de Córdoba.

Estos procesos comenzarán a partir de este mes y hacen parte de la planificación estratégica del departamento para asegurar una participación sólida y competitiva de Bolívar en las máximas justas deportivas del país.