Francia apuesta por una formación con visión global y cultural en Colombia

La presencia del modelo educativo francés en Colombia ha consolidado una propuesta pedagógica que busca responder a los retos de un mundo cada vez más interconectado. Más allá de la academia, las instituciones francesas promueven una formación con perspectiva internacional y énfasis en el análisis crítico de los fenómenos globales.

“El mundo de hoy exige jóvenes capaces de entender lo que ocurre más allá de sus fronteras. No formamos solo estudiantes para un país, sino ciudadanos para un contexto global”, afirmó Maxime Prieto rector del Liceo Francés Louis Pasteur, al referirse al enfoque académico de la institución.

El directivo señaló que la globalización no se aborda únicamente desde lo económico o político, sino también desde lo cultural y social. El objetivo es que los alumnos comprendan su entorno local dentro de una dinámica internacional más amplia y desarrollen herramientas para interactuar en escenarios multiculturales.

La transformación digital y el impacto de las redes sociales en la vida escolar también forman parte de la reflexión educativa. Tras la pandemia, que obligó al cierre prolongado de colegios y trasladó las clases a la virtualidad, las instituciones reforzaron estrategias para equilibrar el uso de la tecnología con espacios de bienestar y autocuidado.

“Formar para la globalización también implica enseñar a protegerse, a desarrollar autoestima y a saber enfrentar conflictos como el acoso escolar. Esa es parte de nuestra responsabilidad como educadores”, agregó el rector.

La trayectoria del liceo, con más de 90 años de presencia en el país, evidencia la continuidad de la cooperación educativa entre Colombia y Francia, un vínculo que se ha fortalecido con el paso del tiempo y que sigue proyectándose desde las aulas hacia escenarios internacionales.