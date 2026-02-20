Colombia y Francia refuerzan su cooperación cultural a través del arte y la educación

Durante la presentación de la artista Angelica Teuta en el Colegio Liceo Francés Luis Pasteur, Philippe Murcia, agregado cultural de la Embajada de Francia en Colombia, destacó que el arte y la educación son hoy uno de los principales puentes que unen a ambos países.

El diplomático subrayó que el modelo francés de educación artística, que garantiza experiencias directas con creadores profesionales en las escuelas, ha servido como base para múltiples colaboraciones con instituciones colombianas. Estas iniciativas buscan no solo fortalecer la formación académica, sino también abrir espacios de reflexión, libertad creativa y transformación social.

Destacó que desde el Instituto Francés de Colombia se impulsa una programación anual que incluye residencias artísticas, circulación de obras, festivales, apoyo al cine, la literatura y las artes visuales, así como el respaldo a creadores colombianos interesados en proyectarse en escenarios internacionales.

Murcia afirmó que uno de los ejes centrales de esta cooperación es la defensa de la diversidad cultural, un principio que Francia ha promovido históricamente en instancias como la UNESCO bajo el concepto de “excepción cultural”, que defiende la identidad y la riqueza cultural de cada nación frente a la homogeneización global.

En ese sentido, afirmó que Colombia y Francia comparten una visión común: reconocer la multiculturalidad como una fortaleza. La diversidad biocultural colombiana desde el Caribe hasta la Amazonía y el Pacífico dialoga con la apuesta francesa por proteger y promover las expresiones culturales en toda su pluralidad.

“La cultura es un lenguaje común que nos permite entender mejor el mundo que habitamos y construir relaciones más sólidas”, concluyó el agregado cultural, al destacar que la alianza entre ambos países seguirá creciendo a través del arte, la educación y el intercambio creativo.