En Cartagena Dadis habilita tres puntos para vacunación contra el sarampión

La administración del alcalde Dumek Turbay Paz, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, habilitó tres puntos de vacunación contra el sarampión, con especial atención a quienes tienen la intención de viajar a las sedes del Mundial de Fútbol 2026, que se jugará en ciudades de México, Estados Unidos y Canadá.

Los puntos, que estarán a disposición de los viajeros internacionales, están ubicados en el recién inaugurado hospital de Canapote y en los centros de salud de Daniel Lemaitre y San Vicente de Paul, en el barrio Escallón Villa, en horario de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 11:30 a.m., y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Los sábados, de 7:00 a.m. a 10 a.m. Como requisito los viajeros deben presentar el pasaporte.

La autoridad sanitaria, a través de su director Rafael Navarro España, recomendó vacunarse tres semanas antes del viaje, con el propósito de garantizar una adecuada respuesta inmunológica y reducir el riesgo de importar el virus al país.

La vacunación para viajeros se aplicará a las personas con rango de edad 11 a 59 años sin antecedente vacunal verificable: una dosis al menos 15 días antes del viaje.

Cabe recordar que desde el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, se intensificaron los protocolos de bioseguridad en las terminales aérea y portuaria con el objetivo de verificar el estado de salud de la llegada de viajeros internacionales.