CNE garantiza vigilancia electoral en Bolívar con más de 18 mil testigos para las elecciones del 8 de marzo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el departamento de Bolívar contará con 18.218 testigos electorales acreditados para acompañar y vigilar la jornada democrática del próximo 8 de marzo, una cifra que busca fortalecer los controles ciudadanos y garantizar la transparencia en las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas.

De acuerdo con el organismo electoral, en todo el país se encuentran habilitados 591.107 testigos electorales, quienes actuarán como observadores de las diferentes campañas y agrupaciones políticas durante la jornada de votación. En Bolívar, la presencia de más de 18 mil ciudadanos acreditados permitirá reforzar los mecanismos de control y brindar mayores garantías al proceso democrático.

El CNE destacó que estos testigos, designados por partidos, movimientos políticos, coaliciones y grupos significativos de ciudadanos, tendrán la responsabilidad de observar el desarrollo de la votación, registrar incidencias y reportar posibles irregularidades en las mesas de votación, contribuyendo así a que cada voto sea respetado y correctamente contabilizado.

Para lograr esta cobertura, desde la sede del Consejo Nacional Electoral en Bolívar, ubicada en Cartagena en el sector de Bocagrande, edificio TuWork, se ha adelantado un intenso trabajo de acompañamiento a las organizaciones políticas en el proceso de postulación, registro y acreditación de los testigos electorales.

CNE realizará capacitaciones entre el 5 y 7 de marzo

Como parte de la preparación para los comicios, el Consejo Nacional Electoral desarrollará una jornada nacional de capacitación dirigida a los testigos electorales entre el 5 y el 7 de marzo, con el objetivo de reforzar los conocimientos necesarios para ejercer esta labor en los puestos de votación.

Las capacitaciones se llevarán a cabo entre las 8:00 a. m. y las 6:00 p. m., en bloques de dos horas, con el fin de facilitar la participación de los ciudadanos acreditados y garantizar que las agrupaciones políticas cuenten con testigos debidamente preparados para la vigilancia del proceso electoral.

Durante estas jornadas, el CNE explicará las funciones y responsabilidades de los testigos antes, durante y después de la votación, así como los mecanismos para reportar novedades o irregularidades. También se hará énfasis en la facultad que tienen para tomar fotografías del formulario E-14, documento clave para el control de los resultados en cada mesa, y en la forma en que estas evidencias pueden ser remitidas a sus respectivas organizaciones políticas.

Finalmente, el Consejo Nacional Electoral reiteró el llamado a partidos, movimientos políticos con personería jurídica, coaliciones y grupos significativos de ciudadanos que participarán en las elecciones al Congreso y en las consultas interpartidistas, recordando que este jueves 5 de marzo a la medianoche vence el plazo para postular testigos electorales.

Para resolver inquietudes relacionadas con el proceso de acreditación, el CNE habilitó la línea de atención 300 9110489, a través de la cual se brinda apoyo tecnológico a las organizaciones políticas durante el registro de los testigos.