Cemento País y Ganacor llevaron esperanza a familias afectadas por inundaciones en Córdoba

En medio de la difícil situación que enfrentan cientos de familias por las inundaciones en Córdoba, Cemento País y la Federación Ganadera de Córdoba, Ganacor, unieron esfuerzos para entregar ayudas humanitarias a las comunidades más afectadas.

Alimentos y artículos esenciales comenzaron a llegar a los hogares damnificados, como un gesto concreto de solidaridad y compromiso social.

“Estamos comprometidos con la comunidad y es nuestro deber ayudar en situaciones de emergencia. Agradecemos a Blanca Arroyo por su gestión y dedicación para hacer posible esta entrega”, expresó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País.

Esta alianza demuestra que cuando el sector empresarial y gremial trabajan unidos, el impacto es real y transforma vidas.