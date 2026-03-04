Hable con elPrograma

Cemento País y Ganacor llevaron esperanza a familias afectadas por inundaciones en Córdoba

Alimentos y artículos esenciales se entregaron a los hogares afectados

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

En medio de la difícil situación que enfrentan cientos de familias por las inundaciones en Córdoba, Cemento País y la Federación Ganadera de Córdoba, Ganacor, unieron esfuerzos para entregar ayudas humanitarias a las comunidades más afectadas.

Alimentos y artículos esenciales comenzaron a llegar a los hogares damnificados, como un gesto concreto de solidaridad y compromiso social.

“Estamos comprometidos con la comunidad y es nuestro deber ayudar en situaciones de emergencia. Agradecemos a Blanca Arroyo por su gestión y dedicación para hacer posible esta entrega”, expresó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País.

Esta alianza demuestra que cuando el sector empresarial y gremial trabajan unidos, el impacto es real y transforma vidas.

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

