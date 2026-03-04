Candidatos del Partido Liberal a la Cámara reportan sus ingresos de campaña en Boyacá

Boyacá

Los aspirantes a la Cámara de Representantes avalados por el Partido Liberal en Boyacá continúan reportando sus movimientos financieros dentro de los registros oficiales de campaña, detallando el origen de los recursos que respaldan sus aspiraciones al Congreso.

La candidata Diana Paola Herrera Núñezreporta el mayor consolidado de ingresos, que asciende a $179.850.000. Dentro de este monto se incluyen donaciones como la de $60.000.000 realizada por la empresa Transportes La Colina S.A.S., así como aportes de $40.000.000 y $20.000.000 por parte de particulares. También figuran otros ingresos por $20.000.000 y $9.850.000 bajo el concepto de donación a campaña política. En recursos propios y de allegados se registran $20.000.000 aportados por la candidata, además de $15.000.000 de Luis Alberto Núñez Castro y $15.000.000 de Germán Jiménez Munevar.

Por su parte, Héctor David Chaparro Chaparro suma un presupuesto total reportado de $165.000.000, correspondientes a dos donaciones por $100.000.000 y $50.000.000 registradas a su nombre, además de una donación en especie por $10.000.000 y un aporte adicional de $5.000.000. El consolidado incluye otro registro bajo el concepto de donación en especie.

En el caso de Óscar Leonardo Ávila Romero, los registros oficiales reflejan aportes por $58.000.000, provenientes de un familiar en primer grado de consanguinidad, discriminados en dos movimientos por $38.000.000 y $20.000.000.

Entre tanto, Nicolás Felipe Urbano Villamil reporta un total de $20.000.000, correspondientes a una contribución realizada por un particular y destinada a su aspiración política.

Finalmente, Nubia Jacqueline Caro Pérez registra ingresos por $21.000.000, recursos propios consignados en dos movimientos bajo el tipo “Propios”.