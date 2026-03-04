‘Bruna y su mundo atómico’: Ciencia para niños sin pantallas

La ciencia también puede contarse con ternura, color y fantasía. Esa es la apuesta de Bruna y su mundo atómico, una obra escrita por la ingeniera química Alejandra Mesa, quien decidió transformar su experiencia en laboratorios en una historia cercana para niños y niñas.

Alejandra Mesa, máster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ha dedicado años a la pedagogía en física, química y matemáticas. En A Vivir Que Son Dos Días explicó que durante su maestría sintió la necesidad de explorar un camino creativo y, en 2024, se inscribió en un curso de literatura infantil. Allí tomó forma Bruna, un personaje que combina curiosidad científica con sensibilidad artística.

La protagonista tiene rasgos autobiográficos: ama la química y encuentra en sus padres un impulso fundamental para desarrollar su talento. En la historia aparece “Huda-bot”, un robot maquillador creado por Bruna, que introduce un componente de realismo mágico y se ha convertido en uno de los personajes preferidos por los lectores más pequeños.

El libro persigue un propósito claro: reducir la sobreexposición a las pantallas y recuperar la lectura como espacio de pausa e imaginación. Para Alejandra Mesa, el libro físico fomenta la conversación familiar, fortalece la concentración y estimula conexiones cognitivas desde edades tempranas.

El recibimiento ha sido entusiasta, especialmente entre niños y niñas de cuatro a seis años, que se conectan con “Huda-bot” y con la actividad práctica incluida al final: la elaboración de slime como herramienta para explicar conceptos científicos de manera lúdica.

Publicado por la editorial Artes y Letras, Bruna y su mundo atómico está disponible en la librería Bukz, con sedes en Medellín y Bogotá.