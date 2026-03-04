Aprehendieron a adolescente que habría asesinado a una menor de 16 años en Bogotá

Adolescente habría asesinado a una menor de 16 años en Bogotá fue aprehendido. Foto: Policía

Las autoridades confirmaron la captura de alias ‘John Z’ que sería el presunto responsable de una niña de 16 años en Bogotá.

Los hechos se presentaron en junio de 2025 en el parque Óscar de la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.

De acuerdo con las indagaciones, los dos adolescentes se encontraban en medio de una discusión y, durante el altercado, la menor resultó herida en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante.

Al parecer, el hecho estaría relacionado con el control territorial para la comercialización de estupefacientes.

El procedimiento de aprehensión se realizó en un centro de protección ubicado sobre la vía que conduce del municipio de Tabio a Cajicá.

“Este menor presenta anotaciones por el delito de hurto, evasiones de los diferentes centros de internamiento donde ha estado”, aseguró el teniente coronel Robert Caro.

En el año 2024 se realizó la aprehensión de 28 adolescentes por el delito de homicidio. En 2025 se registraron 34 lo que representa un aumento de seis casos, equivalente al 21 %. Este año se han aprehendido 6 menores de edad por el delito de homicidio.

