Alejandra Sánchez revoluciona la cocina con la Kitchen Party

Alejandra Sánchez es la creadora de la Kitchen Partyz un evento realizado en Salon Descomunal, espacio en el que se encuentran muchas ideas que están alrededor de la cocina. Se asocia el tema gastronómico con unos fogones y estar cortando vegetales, pero está iniciativa va más allá de lo tradicional, se puede encontrar música, talleres y muchas cosas más detrás de la gastronomía.

La idea nace de poder hacer un plan entre amigos y que no se marque tanto ese distanciamiento entre el cliente y la cocina. Lo más importante es que los alimentos no estén expuestos y que las preparaciones no tengan tanta ciencia.

Las recetas que se encuentran en este lugar son muy sencillas de esas que uno comparte en la cocina con los amigos como sándwichs y tacos entre otras más, no es una cocina tan expuesta sino que alrededor de ella se comparte entre amigos.

La Kitchen Party es un proyecto cultural gastronómico, en el que no se trata solo de comer rico sino de pasar un rato agradable, también se busca conectar con la comida colombiana y lograr unir por medio de cartas a las familias que se encuentran separadas; como su nombre lo indica la Kitchen Party en Salón Descomunal va contrario a todo lo que conocemos como gastronomía.