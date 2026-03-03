Universidad de los Montes de María es una realidad: aprobados recursos para construcción del campus

El Carmen de Bolívar, 3 de marzo de 2026 - El sueño de contar con una universidad pública en los Montes de María da un paso histórico hacia su materialización, después de que en la tarde de este martes quedaran aprobados los recursos para poder iniciar la construcción de este sueño de padres de familia y de la juventud montemariana.

El gobernador Yamil Arana expuso que la nueva universidad no solo es una necesidad para la formación de nuevos profesionales, sino que es una manera de saldar una deuda histórica del Estado con esta sufrida comunidad, que después de muchos años siguen reclamando atención y hoy es la oportunidad, a través de la educación superior, de reivindicarse.

“Hoy damos un paso definitivo hacia un sueño colectivo. La Universidad de los Montes de María no es solo una infraestructura; es una oportunidad real de cambiar vidas, de abrir puertas y de construir futuro desde el conocimiento. No vamos a descansar hasta que sea una realidad, porque la universidad pública debe estar al alcance de todos los bolivarenses, sin importar dónde hayan nacido.”

La aprobación se dio en la sesión 28 del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), desarrollada en El Carmen de Bolívar.

Arana Padauí ratificó que el proyecto de la UniMontes de María recibió concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Educación Nacional, un avance clave dentro del proceso que busca cerrar brechas históricas en el acceso a la educación superior en el departamento.

El proyecto, ya aprobado, será construido con recursos propios del departamento, representa una apuesta estratégica por la equidad territorial, la transformación social y la reparación histórica de una región profundamente marcada por el conflicto armado colombiano.

El campus estará ubicado en el municipio de El Carmen de Bolívar y beneficiará a estudiantes provenientes de distintos municipios de los Montes de María y zonas aledañas entre Bolívar y Sucre, territorios que históricamente han enfrentado barreras geográficas, económicas y sociales para acceder a la educación superior.

Más allá de la construcción física, la universidad se proyecta como un motor de desarrollo regional, capaz de impulsar procesos de innovación, fortalecimiento del talento local y generación de oportunidades que permitan a los jóvenes permanecer en su territorio, aportando a la consolidación de la paz y al crecimiento sostenible.

Cabe recordar que, pese a que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) desistió anteriormente de financiar el proyecto, la Gobernación de Bolívar ratificó su compromiso y decidió asumir la financiación con recursos propios, garantizando la continuidad de una iniciativa considerada prioritaria para el desarrollo social del departamento.

La Gobernación de Bolívar reiteró que esta universidad representa una apuesta por la educación pública como herramienta de transformación social, reconciliación y justicia territorial, consolidando una visión de futuro en la que el acceso al conocimiento sea un derecho real para todos los bolivarenses.

“No sólo yo estoy agradecido con esta aprobación, toda la comunidad montemariana les agradece dar su voto de confianza y estamos agradecidos por darle la oportunidad a más de 4 mil jóvenes que se verán beneficiados. Este será el mejor campus universitario público del Caribe. Construimos una nueva historia de paz y creemos en la educación para evadir las trampas de la pobreza”, dijo Arana en señal de agradecimiento a los alcaldes y gobernadores que estuvieron presentes en el OCAD.