La Boquilla estrena Ruta Turística Comunitaria y potencia el turismo sostenible

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de la Secretaría de Turismo, realizó la entrega oficial de la Ruta Turística Comunitaria Fortalecida de La Boquilla, un proyecto construido de manera conjunta con el Consejo Comunitario, la Junta de Acción Comunal, la comunidad local y las unidades productivas Arriberos, La Cueva del Manglar – EMATUECOB y Ecotours La Boquilla.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la jornada se celebró este proyecto de fortalecimiento que consolida a La Boquilla como un referente de turismo comunitario, responsable y basado en la identidad territorial, reafirmando el compromiso del Distrito con un modelo turístico que pone en el centro a las comunidades y la sostenibilidad.

El proyecto incluyó un ciclo de co-creación participativa entre la comunidad y el equipo técnico de la Secretaría de Turismo, donde se pudo esclarecer cada uno de esos activos que hoy por hoy posicionan a La Boquilla como un referente del turismo comunitario.

“La Ruta Turística Comunitaria de La Boquilla es una apuesta estratégica para Cartagena porque nos permite diversificar nuestra oferta turística desde lo auténtico, lo local y lo sostenible. Aquí el visitante no solo recorre un territorio, sino que se conecta con su historia, su cultura y su gente. Este tipo de rutas fortalecen la economía comunitaria, protegen el entorno natural y consolidan un modelo de turismo más humano, que le aporta valor real a quienes la habitan”, sostuvo la secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek.

Dotación, formación y sostenibilidad

Como parte del fortalecimiento, las unidades productivas comunitarias recibieron dotaciones clave para robustecer sus actividades de ecoturismo y atención al visitante, entre las que se destacan bancas para zonas de descanso, señalética interpretativa, mapas turísticos actualizados, sombrillas y elementos de protección ambiental, kits de primeros auxilios y kayaks para recorridos en manglar y experiencias educativas.

Adicionalmente, varios miembros de estas organizaciones comunitarias están estudiando inglés gracias a un convenio entre la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Turismo y Unicolombo, lo que fortalece sus capacidades para la atención de visitantes internacionales y refuerza el enfoque integral del proyecto.

“Desde la Secretaría de Turismo hemos dado un paso más a la construcción de una identidad sólida para esta ruta comunitaria. Hoy, con la entrega de los implementos necesarios para su operación, fortalecemos esta experiencia y brindamos herramientas concretas para su desarrollo. Estos implementos son un recurso colectivo que debe ser cuidado y preservado. Herramienta clave para mejorar la experiencia del visitante y el crecimiento sostenible de la comunidad”, agregó Londoño Zurek.

Además, de este proyecto surgió un mural identitario, hoy ubicado en la entrada del corregimiento, a la altura del cementerio comunitario. La obra, realizada por el artista Moisés Zabaleta, plasma elementos de la historia, la memoria y la esencia cultural de La Boquilla, convirtiéndose en un símbolo de bienvenida para residentes y visitantes y en el punto de inicio de la ruta turística.

Un modelo de turismo con identidad

La Ruta Turística Comunitaria de La Boquilla es la segunda en ser fortalecida, después de Punta Arena, y hace parte del plan distrital para la creación y consolidación de ocho rutas comunitarias, orientadas a diversificar la oferta turística, dinamizar la economía local y promover un turismo que respete el territorio, la cultura y el bienestar de las comunidades.

Con este proyecto, La Boquilla avanza con pasos firmes hacia un turismo sostenible, inclusivo y liderado por su gente, aportando a la construcción de una Cartagena más equitativa, auténtica y conectada con sus raíces.