TransCaribe recuerda desvíos activos en la Ruta X104, por obras en la avenida Pedro Romero

TransCaribe recuerda a sus usuarios cuáles son los desvíos activos en la Ruta X104 Terminal – Pedro Romero – Centro, los cuales han sido ajustados debido al avance de las obras de rehabilitación vial en la avenida Pedro Romero.

Estos desvíos buscan mantener la prestación del servicio y acercar más a los usuarios a los paraderos disponibles, mientras se desarrollan los trabajos de intervención vial en este importante corredor de la ciudad.

EN SENTIDO TERMINAL – PEDRO ROMERO – CENTRO

A la altura del Motel Indiana, los vehículos no ingresarán a la Avenida Pedro Romero, y continuarán por la Transversal 53 (La Cordialidad) hasta llegar a la Bomba del Gallo, donde girarán a la derecha para tomar la Diagonal 32 (vía del 13 de junio).

Posteriormente, a la altura del almacén El Bolazo, girarán a la izquierda para tomar la Transversal 69A y luego la Transversal 66 (vía principal de Las Gaviotas). En inmediaciones de la Institución Educativa Las Gaviotas, los buses tomarán la Transversal 65, continuando por este corredor hasta llegar a la salida de Las Gaviotas, en la Avenida Pedro de Heredia.

Desde ese punto se integrarán al carril solo bus en la estación Los Ejecutivos, retomando su recorrido habitual en la estación Bazurto.

EN SENTIDO CENTRO – TERMINA

LDesde la Glorieta de Bazurto, la ruta continuará por el carril solobus hasta María Auxiliadora, donde ingresará al carril mixto sobre la Avenida del Consulado hasta llegar al parque de Piedra de Bolívar. Posteriormente, seguirá por la Diagonal 30 hasta la Glorieta de Cedesarrollo, cruzando la Avenida Pedro de Heredia hasta Muebles Jamar, donde tomará la carrera 50 para retomar su recorrido habitual en la avenida Pedro Romero.

Luego, a la altura de Megatiendas de Olaya, los vehículos girarán a la derecha para tomar la carrera 60 del barrio 13 de Junio hasta el almacén El Bolazo, y girarán hacia la Diagonal 32 y, al llegar a la Olímpica del 13 de junio, girarán a la izquierda para tomar la Transversal 70, retomando posteriormente su recorrido habitual sobre la Pedro Romero.

TransCaribe invita a los usuarios de la ruta X104 a planear sus desplazamientos con anticipación y consultar el detalle del recorrido en los canales oficiales del sistema, además de activar las notificaciones a nuestras redes sociales y el canal de WhatsApp “TransCaribe te informa” (https://whatsapp.com/channel/0029VawqMjFEKyZDzUcLa53Y) para conocer oportunamente sobre cualquier ajuste en la operación mientras avanzan las obras.