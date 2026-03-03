Secretaría de Hacienda reporta ejecución del 90 % del presupuesto 2025 en Cartagena

La Secretaría de Hacienda Distrital presentó ante el Concejo de Cartagena el balance financiero correspondiente a 2025 y el comportamiento fiscal en lo corrido de 2026, destacando una ejecución presupuestal del 90 % durante la pasada vigencia.El secretario de Hacienda, Haroldo Fortich González, informó que el Distrito contó en 2025 con un presupuesto de 4,7 billones de pesos, de los cuales 4,6 billones fueron destinados a inversión; 677 mil millones a funcionamiento; y 17.434 millones al servicio de la deuda.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La mayor asignación de recursos se concentró en Educación, con 1,3 billones de pesos, seguida de Salud y Protección Social, con 1,2 billones, y Transporte, con 847 mil millones. También se registraron inversiones en Vivienda, Ciudad y Territorio (392 mil millones), Ambiente y Desarrollo Sostenible (240 mil millones), Gobierno Territorial (208 mil millones), Deporte y Recreación (168 mil millones), entre otros sectores.

En materia de recaudo, Hacienda reportó 193 mil millones de pesos por cobro coactivo del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) y más de 64 mil millones por Impuesto Predial Unificado (IPU), cifras que, según el funcionario, superan las obtenidas en 2024.Contratación y cifras de 2026Durante 2025 se suscribieron 722 contratos por un monto total de 41 mil millones de pesos.

La mayoría (706) correspondieron a contratación directa para funcionamiento e inversión. El resto se distribuyó entre mínima cuantía, tienda virtual, selección abreviada, concurso de méritos y licitación pública.En lo corrido de 2026, con corte a febrero, el recaudo asciende a 197 mil millones de pesos.

En inversión se han ejecutado 1,8 billones y en funcionamiento 141 mil millones. En materia contractual, se han firmado 550 contratos por cerca de 22 mil millones de pesos.Concejo pide aclaracionesDurante el debate, varios concejales solicitaron precisiones sobre algunos puntos del informe.La concejal Luz Marina Paria reconoció el buen comportamiento del recaudo general, pero advirtió debilidades en el ICA en los componentes de industria y comercio, por lo que pidió una respuesta escrita sobre las estrategias para mejorar estos indicadores y claridad frente al desembolso de créditos.

Por su parte, el concejal Armando Córdoba planteó la necesidad de revisar el avance en la actualización catastral, señalando que el avalúo de la ciudad supera los 100 billones de pesos y que se contabilizan cerca de 334 mil predios legalizados.

En la misma línea, el concejal Johan Correa indicó que algunas metas del informe no coinciden con las establecidas en el Plan de Desarrollo y solicitó mayor claridad metodológica, así como un cronograma detallado del desembolso de los créditos.Al cierre de la sesión, el Concejo dio lectura a tres proyectos de acuerdo que serán estudiados en los próximos días, relacionados con la declaratoria de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre como patrimonio cultural, la creación del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural, y un subsidio para el transporte masivo dirigido a adultos mayores y estudiantes de niveles A y B del Sisbén.La mesa directiva citó para sesionar mañana martes 3 de marzo a las 8:30 a.m.