Se abre una vía alterna peatonal en corregimientos afectados por derrumbes de Pácora, Caldas

Manizales

Con maquinaria amarilla del departamento y del Municipio de Pácora se realizó el corte del terreno para ampliar el paso, se estabilizó la parte alta del talud y se adelantaron labores de relleno y nivelación en la parte inferior.

Posteriormente, se aplicó material de afirmado para brindar mayor seguridad al tramo intervenido, lo que permitió consolidar un paso peatonal seguro. La habilitación de este paso se realizó en las últimas horas y su tránsito es exclusivo para el cruce de personas y el posterior transbordo.

Cabe anotar que mediante la Resolución 0910-4 del 27 de febrero, la Secretaría de Infraestructura ordenó el cierre total indefinido y se restringe tránsito para todo tipo de vehículos, peatones y demás actores viales sobre el tramo La Luitama – San Bartolomé – Pácora, específicamente en el sector Puente Cañada Honda. Esto como medida preventiva mientras se realizan las evaluaciones técnicas y se ejecutan las obras necesarias para la recuperación definitiva.

En paralelo, el equipo técnico ya culminó la topografía del sector y avanza en los estudios de suelos, paso fundamental para definir la solución definitiva (puente metálico) que garantice estabilidad del terreno y la durabilidad de esta intervención.