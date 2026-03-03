Por obras se borró la señal de ‘PARE’ en una calle del centro de Bucaramanga. Reportan accidentes

Bucaramanga

Habitantes del barrio Bolivar, más exactamente en la carrera 25 con calle 37, en el centro en Bucaramanga, denunciaron la falta de señalización vial en este cruce, situación que, según advierten, ya habría ocasionado varios accidentes de tránsito.

Manifiesta la comunidad sobre la falta de señalización del ‘Pare’ en este cruce, en el que siempre había existido la señal de tránsito, pero que por las obras que se realizaron en ese sitio, se borró.

“Solicitamos que nos colaboren las autoridades correspondientes, Tránsito de Bucaramanga o Infraestructura, con la señalización de un pare sobre la carrera 25 con calle 37. Hace poco terminaron las obras que fueron de intervención en esta calle 37 y se borró esa señal de pare que se encontraba sobre la carrera”, expresó Edward Vecino, habitante del sector.

Según el denunciante, la falta de demarcación ya estaría generando consecuencias. “La semana pasada se presentaron dos accidentes de motocicletas porque los que vienen por la carrera 25 omiten la señal de pare”, indicó.

Advirtió que la mayoría de los conductores no se detienen en la intersección: “los vehículos pasan como si no hubiera pare ahí. Queremos pedirles de su amable colaboración para que las autoridades correspondientes realicen la señalización de esa señal de pare”.

¿Qué responde Tránsito de Bucaramanga?

Frente a la denuncia, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga informó que realizará una verificación en el lugar. “Con relación al pare, vamos a hacer la visita con el equipo de señalización para identificar la falencia, porque si fue una intervención por parte de la Secretaría de Infraestructura, necesitamos hablar con ellos para que ellos hagan la demarcación”, señaló el director de Tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique.

Desde la entidad explicaron que recientemente se había hecho mantenimiento en ese punto. “A ese ‘pare’, le acabamos nosotros de hacer mantenimiento, entonces debemos ir a hacer la visita, la vamos ya a programar con el equipo de señalización para revisar y si podemos hacer el mantenimiento de una vez, lo iremos a hacer”, agregó el funcionario.

Aseguró que el caso será priorizado: “Entendemos perfectamente la cantidad de accidentes que hay en este punto, por eso le vamos a dar prioridad desde la institución”.

La comunidad espera que la inspección y la nueva demarcación se realicen en el menor tiempo posible para evitar más siniestros viales en esta intersección.