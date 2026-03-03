Partido MIRA cuestiona capacitación de jurados en consulados; cónsul en Madrid reporta normalidad

La senadora del MIRA, Ana Paola Agudelo, aseguró que tiene observaciones en varios puntos alrededor del mundo, como los Consulados en Nueva York, Washington y España.

“Han reportado que las personas se están acercando a las filas para preguntar por quién votar y para poder incidir en los votos”, dijo con preocupación.

Incluso, mencionó que los jurados de votación les hacen preguntas capciosas a los ciudadanos, como ‘¿qué tarjetón quiere?’ y ‘¿está seguro?’.

Por eso, reiteró su llamado a la Cancillería para garantizar que los jurados, a nivel mundial, brinden garantías de imparcialidad.

“El jueves de la semana pasada estaban publicando que por favor la gente se inscribiera como jurado y a nosotros, al correo, nos escribían los colombianos al exterior diciéndonos ‘yo me inscribí y no me llamaron’. Entonces no entendimos cuál fue el procedimiento para ellos escoger estos jurados y que estén realmente capacitados”, señaló.

También advirtió que en la puerta del Consulado en Valencia estarían repartiendo publicidad de varios partidos y que en Venezuela ha habido dificultades con el material electoral.

“Sabemos que desde la Registraduría han hecho presencia en varios consulados y eso nos da tranquilidad”, dijo.

Y agregó que también hay denuncias sobre obstáculos para los testigos electorales.

¿Qué responde el cónsul general en Madrid?

En respuesta, dijo que hay una solicitud de la Procuraduría para explicar lo sucedido y que “todos los jurados han estado bien capacitados por parte del Consulado”.

Y agregó que diariamente se están haciendo pequeñas capacitaciones para llevar a cabo todo el proceso.

“Aquí llegaron dos magistrados del CNE, la magistrada Fabiola Márquez y el magistrado Pablo Cruz, y vieron in situ cómo se está desarrollando de manera normal la situación", señaló.

Y agregó que los magistrados hablaron con testigos y jurados en los puestos de votación.

Finalmente, aseguró que en Madrid “el equipo tenía claras las instrucciones”.