Niegan tutela a excomerciantes de Chambacú que pedían subsidio y vivienda

El Juzgado 14 Civil Municipal de Cartagena rechazó la acción de tutela interpuesta por dos excomerciantes del sector El Papayal, en Chambacú, quienes solicitaban ser incluidos en los programas de reubicación y compensación económica que adelanta el Distrito tras el desalojo de negocios en la zona.

Los demandantes, Heder Jarol Mosquera y Luz Estela Ibargüen Mosquera, alegaban haber sido víctimas de “desplazamiento institucional” y reclamaban subsidios de vivienda y apoyo económico similares a los otorgados a familias que residían en el lugar. Sin embargo, el juez concluyó que no presentaron pruebas suficientes ni agotaron los recursos administrativos disponibles.

El despacho judicial precisó que la pretensión de indemnización debe resolverse en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante los mecanismos ordinarios y con posibilidad de solicitar medidas cautelares. Además, señaló que las solicitudes de inclusión en programas de vivienda deben tramitarse directamente ante las entidades competentes, antes de acudir a la vía constitucional.

Cabe mencionar que, en diciembre de 2025, el Distrito culminó el desmonte de 35 negocios en Chambacú, lo que permitió avanzar en un 73% en las obras del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú. Según la Alcaldía, más de 40 tutelas similares ya han sido falladas a favor del Distrito, consolidando la recuperación de más de 7.000 metros cuadrados de espacio público ocupado por particulares durante décadas.