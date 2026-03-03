Ministerio Público unifica acciones para garantizar transparencia electoral en Neiva

Neiva

El Ministerio Público, conforme a lo establecido en el artículo 118 de la Constitución Política, actuará de manera unificada durante la jornada electoral en Neiva. Aunque está representado por diferentes entidades, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal, todas trabajarán articuladamente. En este caso, la Personería de Neiva lidera la coordinación local.

Las tres entidades suscribieron un acta de colaboración conjunta mediante la cual integraron el total de sus funcionarios para realizar un acompañamiento único. El propósito es que el Ministerio Público actúe como un solo cuerpo, dentro del marco de sus competencias legales. Esta estrategia permitirá mayor cobertura y reacción oportuna ante cualquier eventualidad.

Según Jerson Badtidas, personero de Neiva, comento que “La distribución territorial se hará por zonas estratégicas de la ciudad. El procurador regional del Huila, Jorge Vázquez Subirós, supervisará los puestos ubicados en la comuna 6 y el corregimiento El Caguán. El personero municipal coordinará las comunas del sector central, mientras que la defensora del pueblo tendrá a cargo los puestos ubicados desde el río Las Ceibas hacia el norte, incluido el corregimiento de Fortalecillas”.

En total, más de 110 funcionarios estarán desplegados en los diferentes puestos de votación. Aunque no existen alertas en la zona urbana, sí se mantienen advertencias preventivas para sectores rurales como San Luis y Vegalarga, tras reportes emitidos por la Defensoría del Pueblo y la organización MOE. Estas alertas están relacionadas con posibles riesgos para líderes sociales y eventuales alteraciones del orden público en zonas apartadas del municipio.