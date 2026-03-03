Huilenses podrán postular árboles para ser Patrimonio Natural en 2026

La CAM invita a los huilenses a postular árboles emblemáticos que puedan ser declarados Monumento Natural en 2026.

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) abrió la convocatoria “Reconocimiento Ambiental Monumento Natural 2026”, con la que busca declarar como Patrimonio Natural del Huila a especies forestales que se destaquen por su valor histórico, cultural, ecológico o por su importancia para la biodiversidad.

Desde este 2 de marzo y hasta el próximo 3 de abril, ciudadanos, organizaciones y comunidades podrán postular árboles que cumplan con los criterios establecidos en cinco categorías.

“Desde la CAM continuamos en la búsqueda de aquellas especies de la flora silvestre que, por su importancia histórica, cultural y de la biodiversidad deben ser reconocidas como patrimonio del Huila”, indicó Carlos Andrés González Torres, director Territorial Sur de la entidad.

La convocatoria contempla las siguientes categorías:

Conservación de Especie Amenazada, árboles con categoría de amenaza declarada por la UICN o el Ministerio de Ambiente, incluyendo especies en peligro crítico, en peligro o vulnerables.

Especie Endémica, individuos con distribución restringida en Colombia o en el Huila.

Altura y/o diámetro, ejemplares con mayor altura o mayor Diámetro a la Altura del Pecho, dentro de su especie en el departamento.

Valor Ecológico, árboles con significación ambiental, longevidad o valor paisajístico, según el Decreto 1390 de 2018.

Valor Social, Cultural e Histórico, especies que por su ubicación o tradición tengan relevancia para la comunidad.

Los criterios de evaluación incluyen las características propias de la especie, su estado sanitario, el valor cultural y paisajístico en su entorno y su aporte ambiental. No se tendrán en cuenta especies catalogadas como invasoras.

En el caso de árboles ubicados en predios públicos, podrán ser reconocidos directamente. Si están en predios privados, será obligatorio contar con el consentimiento del propietario.

Los interesados deben diligenciar el formulario disponible en la página oficial de la CAM.

Los árboles seleccionados recibirán una resolución oficial que los acreditará como “Monumento Natural” y harán parte de una estrategia de divulgación para promover su conservación y el turismo de naturaleza en el departamento.

La entrega del reconocimiento se realizará el 29 de abril, en el marco del Día Nacional del Árbol.