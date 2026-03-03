Hasta $50 millones por denunciar delitos electorales en el Huila

La Policía invita a los huilenses a denunciar delitos electorales y ofrece hasta $50 millones de recompensa por información clave.

En el marco del fortalecimiento de las garantías electorales en el Huila, la Policía Nacional anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de delitos electorales en el departamento y el resto del país.

La medida hace parte de la estrategia “Seguridad & Democracia 2026”, con la que las autoridades buscan blindar el proceso democrático frente a conductas que afecten la transparencia del voto ciudadano, especialmente en zonas donde históricamente se han presentado riesgos electorales.

Entre los delitos priorizados se encuentran la compra de votos, el constreñimiento al elector, las amenazas y la violencia política, así como el fraude electoral, la suplantación y el voto ilegal.

Las autoridades reiteraron que la denuncia ciudadana será clave para prevenir irregularidades durante la etapa preelectoral en municipios del Huila, tanto en cabeceras urbanas como en zonas rurales.

Los ciudadanos pueden denunciar de manera confidencial a través de la Línea Anticorrupción 157, disponible las 24 horas del día, o mediante el correo electrónico institucional dijin.arian-157@policia.gov.co.

Según explicó la institución, la información recibida es analizada por personal especializado y posteriormente trasladada a la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las investigaciones correspondientes.

La Policía hizo un llamado a la ciudadanía huilense a participar activamente en la protección de la democracia. “Denunciar es un acto de compromiso con la legalidad y la transparencia”, señalaron.

Si conoce algún hecho relacionado con delitos electorales en el Huila, puede marcar 157. La información puede ser determinante para garantizar elecciones libres y seguras en 2026.