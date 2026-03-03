Golpe al Clan del Golfo en Sucre: cinco capturados y tres armas incautadas en operativos simultáneos

Cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en operativos simultáneos realizados en Corozal y en la zona rural de Los Palmitos, en el departamento de Sucre.

Las diligencias también dejaron tres armas de fuego incautadas y varios elementos utilizados para actividades delictivas.

Según un informe oficial de la Policía Nacional, las acciones hacen parte de una ofensiva contra el homicidio y el multicrimen en la región, desarrollada junto a la Fiscalía y con apoyo de la Armada Nacional.

Durante los allanamientos se capturó a presuntos cabecillas urbanos vinculados a disputas por el control del tráfico de estupefacientes y a homicidios selectivos ocurridos en enero y febrero de este año.

En Los Palmitos fueron detenidos José Alejandro Avendaño Pérez, alias “Negro José”, y Juan Sebastián Argumedo Monterrosa, alias “Pájaro”, señalado como cabecilla con incidencia criminal en cuatro municipios de Sucre.

En el sector Sinaí de Corozal cayeron Cristo José Tapia Medina, alias “Batata”; Waldir Andrés Posada Ríos, alias “El Paisa”; y Daniel Enrique Pargas Acosta, alias “Chili”, este último identificado como presunto jefe urbano en el municipio.

Durante los allanamientos fueron decomisadas una pistola calibre 9 mm, dos revólveres calibre 38, munición, tres motocicletas y teléfonos celulares.

De acuerdo con la investigación, los capturados estarían implicados en homicidios bajo la modalidad de sicariato registrados en Corozal, Los Palmitos y Morroa durante las últimas semanas.

Las autoridades señalan que varios de ellos presentan anotaciones judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, hurto agravado, violencia intrafamiliar, asonada e incluso acceso carnal abusivo.

Tras las audiencias concentradas, un juez ordenó detención intramural para alias “Chili”, “El Paisa” y “El Negro José”, mientras que alias “Pájaro” y “Batata” siguen a la espera de la definición de su situación jurídica.