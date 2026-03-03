Gobierno inicia gestiones para ubicar al exmagistrado Leónidas Bustos y avanzar en su extradición

El Gobierno nacional comenzó gestiones internacionales para ubicar al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos, condenado en Colombia por su participación en el escándalo de corrupción conocido como el Cartel de la Toga, con el objetivo de avanzar en un eventual proceso de extradición.

Así lo confirmó el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, durante una entrevista en 6AM W de Caracol Radio, donde reveló que el Ministerio recibió una solicitud formal para iniciar las gestiones necesarias.

“El día viernes recibimos en el Ministerio una comunicación de la Fiscalía General de la Nación remitiendo la solicitud que hace la Corte Suprema para que establezcamos el paradero del señor Leonidas Bustos”, explicó el funcionario.

Según el ministro, el primer paso será acudir a los mecanismos de cooperación internacional.

“Tenemos que enviar una comunicación a los 196 países de Interpol para que verifiquen la residencia actual del señor Bustos”, indicó.

En febrero 2025 en medio de una audiencia de juicio, Bustos afirmó que estaba viviendo en Ottawa, Canada, aunque no dio su dirección. Sin embargo, Cuervo aclaró que el proceso solo puede avanzar cuando exista confirmación oficial.

“Mientras no haya una comunicación oficial de Interpol Canadá o del gobierno mismo, no pueden iniciarse los trámites”, señaló.

Una vez se confirme su ubicación, la Corte Suprema de Justicia podría solicitar formalmente su extradición al país donde se encuentre.

“Cuando tengamos la información oficial ya puede ser la petición formal por parte de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio de Justicia y la Cancillería acompañaríamos ese proceso”, agregó.

El caso de Zulma Guzmán

El ministro también se refirió al proceso de extradición de Zulma Guzmán, investigada por el asesinato de dos niñas en el caso conocido como “las frambuesas con talio”, trámite que actualmente avanza en el sistema judicial del Reino Unido.

Cuervo explicó que el proceso se ha extendido debido a que la defensa de la mujer invocó la legislación británica relacionada con salud mental.

“Sus abogados llevaron el caso a algo que se llama la ley de salud mental, lo que obliga al sistema judicial y al gobierno a tener muchas cautelas”, explicó.

En medio de ese trámite, autoridades colombianas ya presentaron las condiciones de reclusión que tendría en el país.

“Sería el pabellón de funcionarios públicos de La Picota, que tiene todas las condiciones incluso de atención en caso de salud mental”, afirmó.

Antes de que se tome una decisión definitiva, se realizará una verificación internacional “Va a haber una veeduría internacional que se desplaza a Colombia para verificar esas condiciones de reclusión”, indicó el ministro. La decisión final sobre la extradición podría conocerse en una audiencia prevista para noviembre.