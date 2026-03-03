Gobernación garantiza acueducto con energía solar y mayor cobertura para Altos del Rosario, Bolívar

A toda máquina avanza la construcción del nuevo acueducto de Altos del Rosario, obra que fue visitada por el gobernador Yamil Arana Padauí.

“Revisamos la obra del acueducto de Altos del Rosario, en nuestro querido sur de Bolívar. Llevamos un avance del 57%, vamos a toda máquina”, señaló que mandatario durante la visita.

La visita del mandatario no solo evidenció el avance físico de la obra, sino también el compromiso de su administración con llevar soluciones concretas a los municipios más apartados del departamento.

Para los habitantes de Altos del Rosario, el 57% de ejecución representa más que una cifra: es la confirmación de que el proyecto avanza y de que el acceso al agua potable está cada vez más cerca de convertirse en una realidad para cientos de familias.

Agregó. “Les cuento algo: ampliaremos la cobertura de las redes en un 60%, para que el servicio llegue a más usuarios. Y eso no es todo, el acueducto tendrá paneles solares, para que no dependan de las fluctuaciones de la energía”, indicó el Gobernador.

El mandatario departamental, quien estuvo acompañado de Juan Carlos Romo Pérez, alcalde local, y la gerente de Aguas de Bolívar, destacó que, después de superar algunos retrasos iniciales, el proyecto se destrabó y hoy avanza a toda máquina, gracias al acompañamiento técnico y la gestión directa desde la Gobernación.

“No se puede hablar de bienestar si no hay acceso de calidad a servicios básicos. Lo tenemos claro y actuamos en consecuencia”, ratificó durante su permanencia en Altos del Rosario.

“Fue necesario tomar decisiones estratégicas por lo que el acueducto no solo ampliará su cobertura, sino que contará con un modelo sostenible que asegurará estabilidad y eficiencia a largo plazo”, explicó el mandatario departamental durante su visita.

Fue muy claro al señalar que en aproximadamente tres meses se hará la entrega de la primera fase del proyecto.

Por último, el gobernador Arana señaló que este año se tendrán nuevas obras de gran impacto por los bolivarenses, que permitan un desarrollo social y un presente próspero para esta importante región del Caribe colombiano.