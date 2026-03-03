Gasolina en Neiva, baja $500 más en marzo y acumula reducción de $1.000 en dos meses

Neiva

A partir de marzo entrará en vigor una nueva reducción de $500 en el precio de la gasolina, tal como lo anunció el Gobierno Nacional. Esta rebaja se suma a los $500 que ya habían disminuido en febrero, completando así una reducción acumulada de $1.000 en dos meses. Aunque el Gobierno ha anunciado que podrían venir más rebajas, todo dependerá del comportamiento de estas variables internacionales.

Con ello, se busca aliviar el impacto que tuvo el incremento sostenido del combustible en los últimos años. En el caso de Neiva, el precio de referencia de la gasolina quedará en $15.513 por galón. Es importante aclarar que este valor aplica únicamente para la capital huilense. En otros municipios, el precio puede variar debido al costo del transporte o flete.

Para Kuz Mila Moyano de Combossur, expreso que “la reducción representa un alivio tanto para los consumidores finales como para los distribuidores minoristas. Con un precio más bajo, las estaciones de servicio requieren menos capital para adquirir el mismo volumen de combustible. Sin embargo, el ACPM no presenta modificaciones y mantiene el mismo valor del mes anterior. El comportamiento de este combustible sigue estable, a la espera de futuras decisiones oficiales”.

Desde 1998, cuando se liberaron los precios, el país quedó sujeto al valor internacional del crudo, especialmente el Brent, y a la tasa de cambio del dólar. Actualmente, el barril de referencia se mantiene alrededor de los 78 dólares, mientras que cualquier alza en la divisa podría presionar nuevamente los precios.