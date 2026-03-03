Fiscalía acusó al subdirector de la UNGRD por presunta corrupción para beneficiar a narcos

Justicia

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al vicealmirante en retiro de la Armada Nacional, José Ricardo Hurtado Chacón, quien actualmente es el subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presuntos hechos de corrupción con los que habrían resultado beneficiados supuestos narcotraficantes.

Hurtado Chacón responderá en juicio por los delitos de: prevaricato por acción agravado; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

El 30 de noviembre de 2015, mientras se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico N°73, con sede en Urabá, el oficial habría ordenado dejar en libertad a dos ciudadanos colombianos y a uno hondureño capturados en situación de flagrancia durante un procedimiento de interdicción marítima realizado por la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, en el que fueron incautados 530 kilogramos de clorhidrato de cocaína que iban ocultos en una lancha rápida.

“Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 30 de noviembre de 2015. En su condición de comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico N°13, con sede en Urabá (Antioquia),habría ordenado dejar en libertad a tres ciudadanos, uno de ellos de nacionalidad hondureña, capturados en situación de flagrancia durante un procedimiento de interdicción marítima realizado por la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, en el que fueron incautados 530 kilogramos de clorhidrato de cocaína que iban ocultos en una lancha rápida", detalló la Fiscalía.

También se investiga porque luego de la instrucción se habrían destruido documentos y se expidieron otros para impedir que fueran judicializados los hombres que conformaban la tripulación de la embarcación detenida.

“Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia indican que presuntamente dispuso la destrucción de los documentos que soportaban las detenciones de los tripulantes de la embarcación y plasmar información falsa”, informó la Fiscalía.

La audiencia preparatoria de juicio oral se llevará a cabo cuando ha que indique la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.