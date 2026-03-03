En Sucre más de 600 familias damnificadas por inundaciones recibirán pago de $500 mil pesos

Sincelejo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) puso en marcha un nuevo ciclo de pagos del programa Jefas y Jefes Cabeza de Hogar, dirigido a familias afectadas por el fenómeno La Niña entre 2021 y 2023. En esta fase, 648 hogares en Sucre podrán reclamar un giro único de $500.000, tras el proceso de verificación de datos en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA).

A nivel nacional, la entidad entregará $3.184 millones a 6.368 beneficiarios que no habían sido programados antes por inconsistencias en su información. Los pagos podrán reclamarse durante 60 días calendario en corresponsales autorizados como Sured, Efecty, Supergiros, Punto de Pago, ePago, Reval y en oficinas del Banco Agrario.

Este ciclo incluye beneficiarios de Córdoba, Nariño, Chocó, Putumayo, Cesar, Bolívar, Santander, Valle del Cauca, La Guajira, Antioquia y otras regiones. Según la UNGRD, el programa alcanza ya un 80% de ejecución, con más de 390 mil familias atendidas en 28 departamentos y 539 municipios.

La entidad invitó a los beneficiarios a verificar su estado y reclamar el incentivo dentro de los plazos establecidos.