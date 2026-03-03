Detenido en flagrancia hombre que transportaba estupefacientes hacia Cartagena

En un contundente golpe contra el microtráfico, uniformados de la seccional de Tránsito y Transporte Bolívar de la Policía Nacional de Colombia capturaron en flagrancia a un hombre que transportaba más de tres kilos de estupefacientes en una motocicleta por la Ruta 9005, kilómetro 96, en la vía que comunica San Onofre con Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El capturado fue identificado como Yair Enrique Vásquez Díaz. El procedimiento se realizó mediante actividades de registro y control, cuando los uniformados requirieron al motociclista que se movilizaba en el vehículo de placas GUY-96F.

Durante la requisa, los unifromados hallaron en un bolso: 4 bolsas plásticas rectangulares que contenían 1.800 gramos de marihuana tipo creepy (peso neto).

14 bolsas plásticas con una sustancia rocosa color beige que se asemeja a base de coca, con un peso de 1.234 dosis.

La sustancia incautada estaría avaluada en aproximadamente 15 millones de pesos.

El capturado, la sustancia y la motocicleta fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En audiencias preliminares, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Al respecto el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó: “Seguimos intensificando los controles en las vías del departamento para cerrarles el paso a quienes pretenden afectar la tranquilidad de nuestras comunidades a través del tráfico de estupefacientes”.

Las autoridades reiteraron que continuarán los operativos en corredores viales estratégicos para combatir el tráfico y la comercialización de drogas en el departamento.