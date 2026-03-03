Con más de 1.100 dosis de estupefacientes fueron capturados cuatro presuntos delincuentes

En desarrollo de planes contra el tráfico de estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad, la Policía Nacional de Colombia, capturó a cuatro personas en flagrancia.En el Aeropuerto, capturados dos turistas con estupefacientes.

En desarrollo de actividades de registro y control a personas adelantadas por la Policía Nacional de Colombia en la zona externa del área de llegadas internacionales del Aeropuerto, con ocasión del arribo de un vuelo procedente de Atlanta (EE. UU), se observó a dos ciudadanos extranjeros quienes, al percatarse de la presencia policial, adoptaron una actitud evasiva.

En virtud de lo anterior, se procedió a su intervención y verificación, encontrándoles en su poder dos bolsas herméticas en cuyo interior había aproximadamente 100 dosis de marihuana. De forma inmediata se realizó la incautación de las sustancias encontradas y se les notificó su captura por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

En el barrio La Esperanza, cae ‘El Mañe’, con alucinógenos.

En operativos de registro y control en el sector “El Hoyo”, del barrio La Esperanza, por información de la ciudadanía, fue capturado el ‘El Mañe’ de 42 años, a quien le incautaron 1.000 dosis de marihuana, listas para su comercialización.

En el barrio España, capturado ‘el Fernan’, con más de 60 dosis de estupefacientes.

Así mismo, en vía pública, del barrio España, gracias a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, fue capturado ‘el Fernan’, de 41 años, quien tenía en su poder 60 dosis de marihuana; señalado por la comunidad del expendio de estas sustancias en el sector.

Los estupefacientes decomisados y los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 772 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 359 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, bazuco, cocaína y tusi.

“Estamos dando golpes contundentes contra estas estructuras multicrimen que no solo se disputan el tráfico local de estupefacientes, sino que además instrumentalizan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso nuestro llamado a los cartageneros es a seguir cooperando, bajo absoluta reserva, para identificar a los delincuentes y a todas estas estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía”, sostuvo.

La Policía Nacional en Cartagena intensifica operativos para judicializar a los responsables de la comisión de hechos delictivos, solicitando la colaboración de los ciudadanos con información oportuna y veraz, informando a la Línea de Emergencia 123 – 321 3946246. E mail: sijin.mecar@policia.gov.co