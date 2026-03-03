Cartagena celebra mes de la mujer con agenda hasta el 31 de marzo

Lágrimas, sonrisas, rostros conmovidos y evidentemente emocionados fueron los protagonistas de una maravillosa tarde en la que Cartagena gritó a una sola voz: ‘El milagro es la vida’, un grandioso evento liderado por la gestora social Liliana Majana y el alcalde Dumek Turbay.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, liderada por Dumek Turbay Paz y su esposa, la gestora social Liliana Majana dieron apertura al mes de la mujer con un emotivo evento que contó con la asistencia de más de 1.500 personas, quienes escucharon atentamente el impactante e inspirador testimonio de la ex Señorita Colombia, Daniela Álvarez, reconocida a nivel mundial por ser un ejemplo de fortaleza y superación.

“Nos reunimos para honrar la fuerza silenciosa y valiente que habita en cada mujer. Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer reconociendo su capacidad infinita de levantarse, de transformar el dolor en propósito y de convertir cada desafío en una oportunidad para crecer. En Cartagena celebramos a las mujeres que sostienen, lideran, cuidan y sueñan”, expresó Liliana Majana, gestora social del Distrito.

Y agregó: “Este gran encuentro nos invita a reflexionar sobre la resiliencia como una virtud cotidiana. Las mujeres de nuestra ciudad son testimonio de que la fe, la determinación y el amor por la familia y la comunidad pueden abrir caminos incluso en medio de la adversidad. Hoy exaltamos esa fuerza interior que no se rinde y que inspira generaciones”.

La conferencia “El milagro es la vida”, a través del testimonio de Daniela Álvarez, recordó a las mujeres asistentes que cada día es una oportunidad para agradecer, reconstruir y seguir adelante. “Que este espacio sea un abrazo colectivo, una afirmación de esperanza y una celebración profunda de la vida que florece en cada mujer”, dijo Majana.

Las puertas del auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones se abrieron desde las 3 de la tarde;y muy temprano, los asistentes acudieron al llamado del Distrito, quienes tuvieron la oportunidad de visitar los stands de empresas lideradas por mujeres, que con sus negocios, son referente de emprendimiento en la ciudad, entre los que se encontraban: Kaffy, Bahuinia, Melt, Glasses, Valmar, MTovar, MUV y Miss Mari.

Daniela Álvarez llegó al escenario y, ante la mirada de más de mil 500 personas, relató la historia sobre cómo una situación de salud, le dio un vuelco completo a su perspectiva de vida. La ovación y los aplausos no se hicieron esperar.

Por su parte, el alcalde Dumek Turbay expuso: “Cartagena vive su mejor momento porque estamos avanzando en progreso, modernización y transformación; pero nada de eso tendría sentido si ese avance no se tradujera en justicia, protección y en oportunidades para las mujeres. El Progreso no es progreso si excluye o relega, especialmente si las mujeres no conciben sus vidas como un milagro, tal como lo proyecta Daniela Álvarez: un grandioso ejemplo de resiliencia, perseverancia y empoderamiento”.

Una vez culminó el bello testimonio de Daniela, el turno fue para el sorteo de premios entre los que se entregaron bonos de odontología especializada con Iliana Zarco y José Cuesta; bonos de medicina estética por Daniela Akel; cena en Casa Pura y Casona vida; bonos de estética y cosmetología por Tatiana Uribe; pasadía en Cocoliso; más de 10 bonos en la Casa Quiroz y; bonos en Pezetarian y Se volvió prispri.

Este se convierte en el evento de apertura de la Conmemoración del Día de la Mujer de manos del Distrito de Cartagena, entre otros eventos que se destacan a lo largo del mes son:

- Viernes, 6 de marzo: Jornada de ‘Mis poderes violetas. Lugar: Cárcel de mujeres.

- Lunes, 9 de marzo: Jornada de empoderamiento y reflexión. Lugar: edificio Castellana Real.

- Martes, 10 de marzo: Taller de bisutería: Casa de la Mujer Heroica

- Miércoles, 11 de marzo: Conmemoración del Día de la Mujer. Lugar: Cárcel Distrital.

- Jueves, 12 de marzo: oferta gratuita de servicios para las mujeres. Lugar: Casa de la Mujer Heroica.

- Viernes, 13 de marzo: Jornada de autocuidado y actividad física. Lugar: parque lineal de Crespo.

- 14, 20 y 28 de marzo: ‘Madrúgale a la salud’ a cargo del IDER.

- Miércoles, 31 de marzo: Círculo de Sanación con la comunidad LGBTIQ+. Lugar: Casa de la Mujer Heroica.

“La Secretaría de Desarrollo Social a través de la Oficina de asuntos para la mujer ha planeado esta agenda con el fin de que nuestras mujeres se sientan arropadas por el Distrito en su mes. Le hemos apostado al cuidado personal, físico, emocional, y por supuesto a brindarles herramientas para su desarrollo económico. Hoy solo es el abrebocas de lo que ocurrirá en todo marzo”, agrega Ana Milena Jiménez, secretaria de Desarrollo Social.

Por último, el alcalde Dumek Turbay destacó: “Dignificar a la mujer es una causa integral. Merecen todo tipo de atención, pues cuando protegemos a las mujeres, protegemos el alma y el futuro de Cartagena. Y cuando las mujeres avanzan, Cartagena no sólo vive su mejor momento, Cartagena asegura un buen horizonte: uno integral y con un digno espacio para todas”.