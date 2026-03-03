Agricultor perdió la vida por accidente de tránsito en puente de Gambote: manejaba una moto

Arnovis Madero Arroyo de 39 años, es la víctima fatal de un accidente de tránsito ocurrido en el puente Gambote, jurisdicción del municipio de Arjona, vía que conecta a Cartagena con el interior del país.

Sobre el trágico suceso, Caracol Radio conoció que el hoy fallecido de oficio agricultor, se desplazaba en una motocicleta sobre Troncal de Occidente, y por circunstancias que son materia de investigación, terminó chocando con un muro de concreto.

Sus restos mortales quedaron tendidos en la carretera ante la mirada de varios curiosos que nada pudieron hacer. Ya era demasiado tarde.

Las autoridades tratan de establecer la posible participación de un segundo vehículo, mientras que allegados al hoy difunto lloran su inesperada partida.