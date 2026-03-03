A partir del 16 de marzo cambios de paradas en la Terminal Menga del Sistema Mío

Los ajustes al Plan de Servicios de Operación priorizan la facilidad de acceso para los usuarios, la seguridad vial y la optimización de las conexiones, incorporando mejoras solicitadas por la comunidad y otras derivadas de intervenciones en la malla vial.

A partir del 16 de marzo se implementarán una serie de ajustes en el Plan de Servicios de Operación del MIO.

Uno de los principales ajustes se realizará en la Terminal Menga, donde 11 rutas cambiarán su sitio de ascenso y descenso de pasajeros: A21, A23, E21, E27, T12, P21C, P21E, P27D, P42, P82 y P30A en sentido hacia Paso del Comercio.

Un ejemplo concreto es el traslado de las paradas de descenso de las rutas expresas E21 y E27 de la plataforma B1 a la C4.

Con esta modificación, los buses contarán con un tramo de aproximación más recto y estable, lo que facilita la alineación con el andén, mejora la maniobra de ingreso y reduce interferencias con otros movimientos vehiculares.

En la configuración anterior, los buses debían aproximarse a la parada inmediatamente después de una curva, lo cual aumentaba la complejidad operativa.

Nuevas paradas

Las nuevas paradas se encuentran en la calle 70 entre carreras 12D y 12D bis, para la ruta P21C; en la calle 70 entre diagonal 15 y carrera 13, para las rutas P40B y P21C, en la calle 67N con avenida 2 y 2G (sentido oriente–occidente), para las rutas T12, P21C, P30A, P42 y A21. Asimismo, se adicionan paradas en la carrera 109 entre carrera 107 y calle 53, y entre calle 53 y 55, para las rutas A17F y A17C y en la carrera 39 entre calles 53 y 54, para las rutas A82 y P47A.

También se harán reubicaciones estratégicas en la carrera 109 para las rutas A17C y A17F. Adicionalmente, la ruta P62A incorporará la parada en la calle 5 con carrera 16. Por su parte, las rutas P62D y P60B adicionarán la parada en la carrera 66 entre calles 25 y 18.

Por seguridad vial se elimina parada en el sector del Diamante

La ruta P47B dejará de atender la parada ubicada en la calle 36 entre carreras 30A y 30, debido a los riesgos asociados al cambio desde el carril mixto hacia el carril exclusivo, en un tramo reducido, antes de la Terminal Calipso. Con el nuevo esquema, los buses que provienen de la carrera 32 (desde Unidad Deportiva) realizarán el giro a la izquierda para incorporarse de manera inmediata al carril exclusivo y continuar su recorrido hacia la Terminal Calipso, al norte, mejorando así las condiciones de seguridad para conductores y usuarios.

Ajustes

En atención a las intervenciones adelantadas por la Secretaría de Infraestructura en el barrio El Diamante (carrera 31 entre calles 44 y 48) y a la solicitud de la Junta de Acción Comunal de El Poblado, se ajustará el recorrido de la ruta A81. La ruta retomará el corredor de la carrera 31, dejará de transitar por la Troncal Aguablanca y atenderá de manera directa los sectores de El Diamante, El Poblado 1, Mojica y El Vergel, conectándose con la Terminal Calipso. Con este cambio, volverá a operar en cinco paradas sobre la carrera 31 y adicionará una parada sobre la calle 48.

Suspensión de ruta

Como parte del análisis permanente del comportamiento de la demanda, se determinó la suspensión de la ruta A01B, la cual registra niveles significativamente bajos de usos pagos, con no más de 10 ascensos por hora, en el mejor de los casos.

Los usuarios contarán con alternativas como las estaciones Piloto y Río Cali de la troncal carrera 1, Las Américas y Versalles por la Avenida 3, la ruta P40A por las carreras 8 y 10, o la estación Belalcázar sobre la carrera 15.