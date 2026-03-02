Suspenden local comercial en Cúcuta por manipulación ilegal de energía

Cúcuta.

Un establecimiento comercial dedicado a la venta de arepas venezolanas, ubicado sobre la avenida Libertadores de Cúcuta, fue suspendido temporalmente luego de que durante una jornada de verificación se detectara una manipulación no autorizada del sistema de medición de energía.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por CENS Grupo EPM, durante las inspecciones realizadas en el sector “se identificó una irregularidad consistente en la manipulación no autorizada del medidor en un establecimiento comercial”, situación que, según la empresa, alteraba la correcta medición del consumo eléctrico.

La compañía explicó que, una vez detectada la anomalía, “se activaron los protocolos internos y se avisó a la Policía Nacional”, institución que en ejercicio de sus funciones impuso el comparendo correspondiente y procedió con la suspensión temporal del establecimiento por un periodo de tres días.

En el mismo pronunciamiento, CENS advirtió que este tipo de prácticas representan riesgos importantes para la comunidad, al señalar que “generan descargas, cortocircuitos e incendios que ponen en peligro la vida de las personas y la seguridad de los bienes”. Asimismo, indicó que estas conductas afectan la calidad y continuidad del servicio de energía y pueden constituir delitos sancionados con multas e incluso penas privativas de la libertad.

La empresa reiteró el llamado a los usuarios y comerciantes a hacer uso legal del servicio eléctrico, recordando que estas acciones hacen parte de las estrategias adelantadas bajo la campaña Energía Legal y Segura para garantizar la prestación adecuada del servicio en la ciudad.