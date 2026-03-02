Subió carrera mínima de taxis para año 2026 en Cartagena: ¿Cómo quedaron las tarifas?

Mediante el Decreto No. 0051, la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias estableció las nuevas tarifas para el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos tipo taxi, las cuales regirán durante la vigencia 2026 en el Distrito.

La actualización tarifaria fue definida con base en el estudio técnico de costos realizado por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT, siguiendo la metodología establecida por el Ministerio de Transporte, en el que se analizaron variables económicas, costos operativos del servicio, condiciones del parque automotor y la sostenibilidad del sector.

De acuerdo con el estudio, se determinó una tarifa promedio es de $12.272, recomendándose una tarifa mínima de DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($12.250), equivalente a un incremento aproximado del 13,42 %, con el propósito de garantizar el equilibrio económico del servicio y la adecuada prestación del mismo a los usuarios.

Nuevas tarifas establecidas

* Tarifa mínima del servicio de taxi: $12.250

* Recargo nocturno: $1.100

* Horario del recargo nocturno: desde las 7:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente.

La Administración Distrital señaló que esta medida busca mantener la calidad, seguridad y continuidad del servicio público individual de pasajeros, protegiendo tanto a los usuarios como a los conductores y propietarios de vehículos tipo taxi.

Asimismo, se recuerda a los conductores la obligación de portar la Tarjeta de Control visible para los usuarios, donde deberá encontrarse la información actualizada del vehículo y las tarifas autorizadas, garantizando transparencia en la prestación del servicio.

El DATT continuará realizando labores de control y verificación para asegurar el cumplimiento de las tarifas oficiales y exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad a través de los canales institucionales o través del WhatsApp de Catalina 323 319 0810.

A través de este chat se pueden reportar:

* Cobros excesivos en taxis

* Irregularidades en el servicio

* Infracciones de tránsito

La Alcaldía Mayor de Cartagena reafirma su compromiso con una movilidad segura, organizada y eficiente para todos los actores viales del Distrito.